Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

Бундесвер відправляє пускові установки найближчими днями і готує передачу інших компонентів.

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Німеччина передає Україні дві системи Patriot і домовляється з США про прискорену заміну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Німеччина передасть Україні дві системи Patriot

Постачання Patriot починається найближчими днями

Німеччина спершу дасть пускові установки

Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot. Це стало можливим завдяки угоді з США, за якою Берлін першим отримає новітні системи натомість, повідомляє Reuters.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив:"Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot".

відео дня

За інформацією видання, найближчими днями Бундесвер передасть Україні додаткові пускові установки Patriot, а через два-три місяці — інші елементи системи. В обмін на це Берлін отримає від США нові комплекси Patriot, фінансування на які надається в прискореному порядку.

Reuters зазначає, що такі поставки стають особливо актуальними на фоні посилення Росією ударів по Україні.

"Потреби України в протиповітряній обороні стали ще більш актуальними після того, як цього літа Росія посилила свої повітряні атаки, а системи Patriot довели свою ефективність у знищенні російських балістичних ракет", — наголошують журналісти.

Що повідомляють у Міноборони України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot.

За його словами, найближчими днями Бундесвер доставить додаткові пускові установки Patriot, що стане першим етапом постачання. Наступним кроком, протягом двох-трьох місяців, Україна отримає інші компоненти системи.

"Це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО. Ми вдячні всім партнерам, які долучилися до цього проєкту", — наголосив Шмигаль.

Patriot / Інфографіка: Главред

Оцінка потреб

Президент України повідомляв, що наразі існують домовленості про передачу трьох систем ППО Patriot із необхідних десяти. Проте для ефективного захисту повітряного простору потрібні не лише самі системи, а й відповідний запас ракет, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та стабільне фінансування оборонного сектору.

Варто також зазначити, що лідер США Дональд Трамп погодився на передачу цих систем Україні через механізм продажу, що вимагає від України забезпечити фінансування для придбання всього пакету з десяти комплексів. Ідеальним варіантом було б отримання до кожної системи також комплекту ракет, що суттєво підвищить боєздатність української ППО.

Постачання систем Patriot в Україну - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Німеччина готова передати Україні два ЗРК Patriot, однак це можливо лише після оперативної заміни систем для власних потреб Бундесверу. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що США поки що не вказали, коли саме зможуть надати Patriot на заміну тим, які Берлін планує передати Києву.

Однак під час засідання у форматі "Рамштайн" Пісторіус підтвердив, що Німеччина додатково передасть Україні системи ППО Patriot разом із необхідними боєприпасами.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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