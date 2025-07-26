Україна отримала кілька систем Patriot: ЗМІ назвали кількість переданих ЗРК

Решта батарей Patriot можуть бути отримані за межами країн НАТО.

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Німеччина передала Україні три системи Patriot / Колаж: Главред, фото: x.com/oleksiireznikov, УНІАН

Коротко:

Загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою

Україна ще отримає за цією схемою радари та артилерію

Німеччина передала Україні три системи Patriot у рамках запропонованої США нової схеми допомоги Україні, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників.

Зазначається, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою. На зустрічі союзників України в понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не вдаючись у подробиці, заявив, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти систем Patriot. І співрозмовники журналістів повідомили, що три системи вже передано, а щодо відправлення ще однієї Німеччина зараз веде переговори зі США.

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Решта батарей Patriot можуть бути отримані за межами країн НАТО, зазначає The Washington Post. Так, Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що п'ять комплексів Patriot, які країна замовила в американського виробника, США перенаправлять саме Україні, а швейцарці отримають замовлені комплекси пізніше.

Очікується, що окрім систем ППО, Україна отримає за цією схемою радари і системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі безпілотників та артилерію. Про це виданню повідомили двоє чиновників, знайомих із планами.

Повідомляється, що міністри оборони європейських країн цього тижня провели віртуальну зустріч із міністром оборони США Пітом Хегсетом і головнокомандувачем військ НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, щоб обговорити ці плани.

Крім того, триває дискусія про надання Україні далекобійних ракет. Німеччина вже заявила, що не постачатиме крилаті ракети Taurus. Як пише The Washington Post, дипломати НАТО не виключають можливості, що свої ракети нададуть США, хоча Трамп уже заявив, що він "не прагне цього зробити".

Передача Україні систем Patriot - новини за темою

Нагадаємо, Главред із посиланням на ЗМІ писав, що системи протиповітряної оборони Patriot, про які нещодавно заявив президент США Дональд Трамп, надійдуть в Україну не раніше весни 2026 року.

Нещодавно посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що системи Patriot не змінять перебігу війни. Він також застеріг, що війни майбутнього виграють не ті, хто має більше солдатів, а ті, хто швидше впроваджує дешеві та ефективні технології на полі бою.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава вже має фінансові ресурси для закупівлі трьох систем Patriot у США. Ще дві установки профінансує Німеччина, а одну Норвегія. Він підкреслив, що Україна має запит на 10 систем Patriot.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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