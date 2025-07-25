Система Patriot, обіцяна Трампом, вже в Україні: що це означає для оборони

Основне:
- Україна отримала першу систему Patriot, обіцяну Трампом
- Ракети до ЗРК Києву також передали
Україна отримала першу батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно у межах нового пакета допомоги від президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Telegraph.
У матеріалі йдеться, що після того, як глава білого дому Дональд Трамп оголосив про виділення 10 млрд доларів допомоги для України та пригрозив жорсткими митами проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.
"Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї", - зазначили джерела видання.
Журналісти додають, що це перша з обіцяних поставок, яка має посилити українську систему протиповітряної оборони на тлі масованих російських ударів.
Передача Україні систем Patriot - новини за темою
Нагадаємо, Главред з посиланням на ЗМІ писав, що системи протиповітряної оборони Patriot, про які нещодавно заявив президент США Дональд Трамп, надійдуть в Україну не раніше весни 2026 року.
Нещодавно посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що системи Patriot не змінять хід війни. Він також застеріг, що війни майбутнього виграють не ті, хто має більше солдатів, а ті, хто швидше впроваджує дешеві й ефективні технології на полі бою.
Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава вже має фінансові ресурси для закупівлі трьох систем Patriot у США. Ще дві установки профінансує Німеччина, а одну Норвегія. Він наголосив, що в України запит на 10 систем Patriot.
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Про джерело: The Telegraph
The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.
У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.
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