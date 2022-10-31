"Відповідь на атаку у Севастополі": Путін вибухнув погрозами і цинічно пояснив ракетні удари по Україні

Путін вибухнув погрозами і цинічно пояснив ракетні удари по Україні/ сайт Кремля, УНІАН

Диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці у понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі у Севастополі.

Таким чином Путін відповів на запитання російських журналістів. Його запитали, чи сьогоднішні удари по українській інфраструктурі були відповіддю на події у Севастополі. На це він відповів "Почасти так і є".

Після цього він заявив, що нібито "це не все, що РФ могла б зробити", цитують російського диктатора пропагандистські ЗМІ в РФ.

Атака на кораблі Чорноморського флоту у Севастополі

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі відбулися вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки вибухів і стрільби, а також публікували відео яскравих спалахів у небі.

У Міноборони РФ після цього підтвердили вибухи у Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що було пошкоджено щонайменше три російські кораблі – носії "Калібрів". Серед них – фрегат "Адмірал Макаров". Журналіст припустив, що деякі кораблі можуть бути навіть потоплені.

Пізніше у ЗМІ повідомили, що в строю в Севастополі залишається лише один корабель із серйозною ППО. Внаслідок вибухів у бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. У РФ підтвердили лише пошкодження тральщика Іван Голубець, але насправді постраждати міг і флагман – фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

Колишній заступник начальника штабу ВМС України, капітан 1 рангу Андрій Риженко зазначав, що в результаті, за різними даними, у Севастополі було пошкоджено або знищено від 3 до 9 російських кораблів.

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