Атака на базу ЧФ: у Севастополі могли знищити 9 кораблів РФ - капітан 1 рангу

У Севастополі прогриміли вибухи / Telegram

Колишній заступник начальника штабу ВМС України, капітан 1 рангу Андрій Риженко прокоментував вибухи в захопленому Севастополі, в результаті яких були пошкоджені кораблі ЧФ Росії.

Він каже, що в одночасній атаці брали участь приблизно 10 літаючих безпілотників і 6 – 8 морських безпілотних апаратів, дронів-камікадзе. Такі відомості український військовий оприлюднив в ефірі Каналу 24.

В результаті, за різними даними, було пошкоджено або знищено від 3 до 9 російських кораблів.

"Був пошкоджений фрегат Адмірал Макаров, який зараз є флагманом флоту, і він буде на ремонті як мінімум 2 – 3 місяці, якщо будуть запасні частини. Це добре, тому що він регулярно обстрілює наші мирні міста ракетами "Калібр". Одним з таких обстрілів була атака на Вінницю в липні", – зазначив екс-заступник начальника штабу ВМС України.

Він продовжив, що також пошкоджено ще ракетний корвет, на борту якого – 8 "Калібрів". Є інформація про пошкодження повітряним дроном тральщика "Іван Голубець". Однак це старий корабель, якому вже близько 50 років. Ще один десантний корабель. Це як мінімум.

За його словами, у росіян з 11 кораблів, які теоретично могли бути носіями ракет "Калібр", в оперативному користуванні Залишилося 3.

"Ще для 4 патрульних кораблів зарезервовані місця, але їх немає. Тобто їх ударна здатність значно знизилася. Раніше, в лютому, в березні, росіяни просто розстрілювали кораблі, які заходили в порти України", – додав Риженко.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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