В окупованому Севастополі залишився лише один корабель ЧФ РФ із серйозною ППО - ЗМІ

29 жовтня у Севастополі прогриміли вибухи / Ілюстраційне фото УНІАН

Внаслідок вибухів у бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести серйозніші втрати, ніж про це говорили офіційно. У країні-агресорі Росії підтвердили лише пошкодження тральщика Іван Голубець, проте насправді постраждати міг і флагман - фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров.

Як пишуть російські Telegram-канали, посилаючись на джерела в штабі Чорноморського флоту, в строю в Севастополі залишається лише один корабель із серйозною ППО.

"У ніч з 28 на 29 жовтня в бухті Севастополя дронами-камікадзе були атаковані кораблі Чорноморського флоту РФ. За словами джерела в штабі флоту, пошкодження отримав флагман, фрегат проекту 11356Р Адмірал Макаров. Влученнями дрона (або декількох дронів) були пошкоджені обидві надбудови корабля, виведено з ладу радіолокаційне обладнання, системи управління вогнем, системи зв'язку. Поранені вахтові", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було пошкоджено транспортне судно, можливо, напівзатоплене. Потоплений катер, або десантний, проекту "Серна", або ракетний, проекту "Блискавка". Також пошкоджено тральщик "Іван Голубець". Поверхневі пошкодження отримали великий десантний корабель, кілька допоміжних суден. Знищено паливосховище (напівпорожнє) і складські споруди на березі.

"За інформацією від іншого джерела, потоплено вантажне військове судно, а не десантний або ракетний катер, в іншому інформація сходиться з тією, що вдалося отримати в Новоросійську", - написали на каналі.

Повідомляється також, що джерело в штабі ЧФ РФ говорить про 4-7 загиблих і 15-20 поранених. Постраждали в основному вахтові.

За даними каналу, на ремонт "Адмірала Макарова", при наявності комплектуючих, буде потрібно від двох до трьох тижнів. Якщо необхідного обладнання на складах флоту немає, то ремонт може затягнутися на півтора-два місяці.

Атаки нібито проводилися новими дронами-камікадзе українського виробництва. Бойове навантаження такого апарату - до 75 кг, дальність - 1000-1200 км.

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

У Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат Адмірал Макаров, розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет Калібр. Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці та вбили українців.

У свою чергу, в Страткомі ЗСУ заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони ухвалили через атаку дронів.

У Міноборони РФ підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Російські окупанти заявляють, що нібито незначно був пошкоджений лише морський тральщик "Іван Голубець".

Крім того, в безсилій злобі окупанти звинуватили в підготовці атаки і навчанні наших військовослужбовців британських фахівців.

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