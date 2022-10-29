'Кілька кораблів потоплені': журналіст розкрив нові деталі вибухів у Севастополі

У Севастополі прогриміли вибухи / Telegram

У Мережі опублікували відео пожеж, що виникли на військових кораблях РФ в захопленому Севастополі.

На кадрах відображено полум'я, яке виникло на кораблях РФ, після вибухів, що прогриміли. Відео публікує журналіст Андрій Цаплієнко.

"Внаслідок нічних вибухів у Севастополі пошкоджено щонайменше три російські кораблі - носії "Калібрів". Серед них - фрегат "Адмірал Макаров". Існує велика ймовірність, що кілька кораблів не просто пошкоджені, а потоплені", - пише він.

Звернемо увагу, що запис зроблено в темний час доби. Однак незважаючи на це добре проглядається вогонь, що виник після атаки.

"Відеозапис був зроблений в Севастопольській бухті", - уточнив Цаплієнко.

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Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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