'Дірка в тральщику' і удар по флагману ЧФ: подробиці потужної 'бавовни' в Севастополі

Адмірал Макаров отримав пошкодження в результаті атаки / mil.ru, УНІАН

У Міноборони РФ підтвердили сьогоднішні вибухи у Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів.

За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

Російські окупанти заявляють, що нібито незначно був пошкоджений тільки морський тральщик "Іван Голубець".

Крім того, в безсилій злобі окупанти звинуватили в підготовці атаки і навчанні наших військовослужбовців британських фахівців.

Дрони наводив БПЛА Global Hawk

У свою чергу місцеві пабліки вже підтверджують пошкодження фрегата Адмірал Макаров в окупованому Севастополі в результаті атаки.

Зокрема, пишуть про пошкодження радіолокаційної системи на фрегаті і "дірку в мінному тральщику".

Додамо, що за даними російських джерел, перед атакою розвідку цілей в Криму виробляв Американський БПЛА RQ-4B Global Hawk, який злетів з авіабази в Італії. Він виявив активні цілі і передав цілевказівки для дронів-камікадзе, йдеться в повідомленні.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет"Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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