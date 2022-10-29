У Севастополі гучна "бавовна", окупанти перекрили бухту/ Фото ілюстративне: Telegram

У тимчасово окупованому Севастополі відбулися вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки вибухів і стрільби, а також публікують відео яскравих спалахів у небі.

Це продовжувалося у ніч на суботу, 29 жовтня, а також вранці. Відповідні відеоролики з’явилися у мережі.

Окупаційна "влада" повідомила, що вибухи було чутно нібито через відбиття російськими кораблями атаки безпілотників.

Через це окупанти нібито тимчасово перекрили рейд у Севастополі, там не ходять пороми та катери. Рейд через Севастопольську бухту забезпечував зв'язок між північною і південною частинами міста. Зараз між двома частинами міста лише курсують автобуси.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв зазначив у Telegram, що нібито ніякі об’єкти у місті не пошкоджені.

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Нагадаємо, у Севастополі, захопленому російськими окупантами, в суботу, 15 жовтня, прогриміла серія вибухів. Кримчани повідомляли про роботу ППО. Очевидці ділилися кадрами відео зі стартуючими ракетами ППО.

Ще одна "бавовна" відбулася у Севастополі вранці 19 жовтня. У районі міста було чутно звуки вибухів. Загарбники заявили про нібито збиття безпілотного літального апарата в районі військового аеродрому Бельбек.

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