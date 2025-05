Відставка Кадирова: ISW сказали, чому таке рішення становить загрозу Путіну

Ключові тези:

Ватажок Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що може покинути свій пост і зробить це нібито за особистим бажанням. Схвалити його відставку може тільки російський диктатор Володимир Путін, але відхід Кадирова з посади без відповідного наступника може поставити під загрозу стабільність режиму Путіна. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що напередодні Кадиров заявив, що він попросив "звільнити" його з посади глави Чеченської Республіки і сподівається, що його прохання "буде підтримано".

Однак, через деякий час воєнний злочинець уточнив, що його заяву нібито неправильно зрозуміли. Кадиров підкреслив, що він "командна людина" і буде слідувати наказам Путіна, маючи на увазі, що він збереже свій пост, якщо диктатор РФ так вирішить.

В ISW також зазначили, що на початку 2025 року з'явилася інформація, що стосунки Кадирова з Путіним погіршилися останніми місяцями, оскільки диктатор був незадоволений "частими та неузгодженими переговорами" ватажка Чечні з монархіями в країнах Близького Сходу.

На думку аналітиків, смерть Кадирова або його відставка з посади, якщо це станеться під час або відразу після війни в Україні, можуть залишити інтереси Путіна на Північному Кавказі без захисту, якщо Кремль не призначить відповідного наступника.

Як повідомляв Главред, 6 травня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади. Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче покинути посаду.

5 травня повідомлялось, що стан здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов’язані з можливою зміною влади в регіоні.

Крім того, відомо, що між чеченським главою Рамзаном Кадировим і російським Кремлем виникли серйозні розбіжності. Зокрема, у Москві незадоволені тим, що Кадиров веде переговори з близькосхідними монархіями про гарантії безпеки для своєї сім'ї.

