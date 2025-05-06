Кадиров клянчить, щоб його звільнили з посади глави Чечні - ЗМІ

Він заявив, що сам хоче піти у відставку, і що його наступник буде мати "свої ініціативи і своє бачення".

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Кадиров просить про відставку з посади глави Чечні/ колаж: Главред, фото: скрін

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Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади глави Чечні

За його словами, його наступник буде мати "свої ініціативи і своє бачення"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що просить звільнити його з посади. Про це повідомляє видання "Чечня сьогодні".

Коли співробітники медіа запитали у нього, що він може відповісти на чутки про його можливу відставку, він сказав, що сам хоче покинути посаду.

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"Я також чув ці чутки. Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоби мене звільнили з посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", – сказав прихвостень російського диктатора Путіна Рамзан Кадиров.

Нагадаємо, поплічник Путіна Кадиров очолює Чечню з 5 квітня 2007 року.

Можливе звільнення Кадирова – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, ЗМІ дізнались, хто стане новим главою Чечні на фоні хвороби Кадирова. Глава Чечні Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився із своїм наступником та почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, однак помітну роль у його планах на майбутнє відіграють лише двоє — 26-річна Айшат і 17-річний Адам. За інформацією "Новой газеты. Европа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Раніше повідомлялося, що тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем – ЗМІ дізналися деталі конфлікту. Між чеченським главою Рамзаном Кадировим і російським Кремлем виникли серйозні розбіжності. У Москві незадоволені тим, що Кадиров веде переговори з близькосхідними монархіями про гарантії безпеки для своєї сім'ї.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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