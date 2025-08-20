В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

Росія заявила про готовність погодитися на гарантії безпеки для України, але за умови їхнього забезпечення Китаєм, США та європейськими державами.

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Росія погодилась на те, що Україна має отримати гарантії безпеки

Лавров цинічно склав свій список країн-гарантів безпеки для України та пояснив роль Росії

Росія заявляє, що готова погодитися на гарантії безпеки для України, але лише за умови їхнього забезпечення спільно Китаєм, США та низкою європейських держав. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, гарантії мають надаватися "на рівній основі" такими країнами, як Китай, США, Велика Британія та Франція, але без участі Москви це, на думку Лаврова, буде "шлях у нікуди".

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ - це утопія, це шлях в нікуди", - заявив він.

Він також наголосив, що у питанні безпекових гарантій для України слід орієнтуватися на домовленості, напрацьовані під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

Крім того, Лавров звинуватив європейські країни у "неетичних спробах" вплинути на позицію США та заявив, що РФ "не почула конструктивних пропозицій" від європейських лідерів на зустрічі у Білому домі.

Які гарантії безпеки потрібні Україні - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що, відверто кажучи, поки Україна не поверне кордони 1991 року, членство в НАТО залишається недосяжним. Більше того, серед країн, особливо Східної Європи, дедалі частіше лунають сумніви, чи існує НАТО як реальний союз, а не лише на папері.

Натомість формується нова система безпеки, що базується на співпраці України, Польщі, Балтії та Північної Європи. Це може стати самодостатнім альянсом: Норвегія має фінансові ресурси, Україна й Швеція – технології. Таким чином, за словами експерта, цілком можливо створити власний ракетний потенціал і зменшити залежність від США.

Також він підкреслив, що Україні варто замислитися, чи справді потрібне НАТО, якщо воно передбачає виконання вимог інших держав, зокрема Німеччини чи США. На його думку, українські спецслужби мають діяти автономно й не потребувати чужих дозволів для реалізації власних операцій проти Росії.

"НАТО вже не існує. А "коаліція охочих" більш життєздатна. Там Франція і Британія можуть дати ядерні гарантії, трохи військ, грошей. Якщо європейці не хочуть відправляти в Україну своїх солдатів, нехай формують іноземні легіони, купуючи солдатів по всьому світу. Незабаром виявиться, що і США не дуже потрібні. Штати лякають тим, що підуть із Європи. Нехай ідуть – є ж Україна з мільйонною армією і ВПК. І тоді відразу почнеться: "ні-ні, почекайте, ми не те мали на увазі". Коли ти не продаєш зброю і не маєш своїх військ на території Європи, виявляється, що ти не маєш і впливу на цій території. І спробуй тепер щось комусь скажи, чимось погрожуй, чи дорікни, що в когось погано з демократією. У відповідь Штатам скажуть: ви боретеся з Китаєм, от і боріться, подивимося, що ви зробите поодинці", - вказує він.

Гарантії безпеки для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія заявила про готовність залучити свої війська для захисту повітряного й морського простору України, однак не направлятиме їх безпосередньо на лінію фронту з Росією. Як повідомляє The Guardian, 20 серпня у Пентагоні має відбутися зустріч, де розглядатимуть пропозиції близько 30 країн щодо посилення безпеки України.

Політолог і викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук наголосив, що реальною гарантією для України могло б стати розміщення на її території іноземних військових підрозділів.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий забезпечити авіаційну підтримку Києву в межах можливої мирної угоди з Росією, однак відправки американських військових до України не планується.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

