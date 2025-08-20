Рус
Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки

Андрій Ганчук
20 серпня 2025, 22:15оновлено 20 серпня, 22:56
Є чотири сценарії гарантій безпеки для України.
Трамп, миротворці
Поява західних військ в Україні залежить від готовності США забезпечити їхнє прикриття - ЗМІ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Захід працює над гарантіями безпеки для України
  • Існує чотири сценарії
  • Усе залежить від рішення США

Західні країни, схоже, вирішили відмовитися від ідеї розміщення десятків тисяч своїх солдатів на території України, але вивчають інші сценарії захисту держави. Триває робота над узгодженням плану гарантій безпеки, який отримав би підтримку Білого дому.

У матеріалі The Times опубліковано матеріал, у якому вказано чотири сценарії стримування агресора Росії в майбутньому.

Реалізація плану залежить від підтримки США, адже європейці побоюються ескалації війни за відсутності потужного фактора стримування. Наразі сторони відійшли від ідей розміщення на передовій великих військових контингентів і зосередили увагу на захисті з повітря, моря та на тренуванні українських військових.

Тренування ЗСУ в Україні

План передбачає відправку Великою Британією та Францією тисячі своїх військових в Україну, щоб вони провели тренування для ЗСУ в безпечних регіонах на заході країни біля Львова. Керувати місією буде координаційний центр у Києві на чолі з офіцером Британії.

Такі заходи дадуть змогу швидко й ефективно відновити армію України, оскільки не потрібно відправляти бійців на навчання до Європи. Сам факт присутності західних військових в Україні стане потужним сигналом Путіну.

Місією керуватиме координаційний центр у Києві, який очолить британський офіцер. Це дасть змогу більш ефективно і швидко відновлювати українську армію, адже не потрібно буде відправляти бійців на навчання до Європи. Присутність європейських військових на українській землі стане потужним сигналом Путіну.

Крім того, сценарій передбачає надання озброєння, повітряне патрулювання над українським небом для захисту і розмінування Чорного моря, а також забезпечення судноплавства. США могли б надавати авіаційну підтримку і давати дані розвідки.

Повітряний захист території

Такий сценарій є ймовірним, якщо США нададуть Україні лише обмежені гарантії безпеки. Тоді країни-союзники патрулюватимуть повітряний простір і моніторитимуть кордони за допомогою дронів.

Якщо РФ порушить перемир'я, союзники отримають можливість запустити нові санкції або встановити безпольотну зону. Головне питання - чи зможуть бойові літаки країн Заходу атакувати цілі на російській території, якщо росіяни самі завдадуть по них ударів.

Захист за аналогією з 5-ю статтею НАТО

Такий варіант передбачає надання Україні "захисту, подібного до статті 5" Північноатлантичного альянсу. Це не повноцінна участь у блоці НАТО, але може стати достатнім кроком, щоб стримати Росію.

Ініціативу просувають Італія та деякі американські політики. Ідею підтримав колишній глава Міноборони Британії Бен Воллес. На його думку, можна підписати відповідний договір і ратифікувати його в парламентах.

Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки
Коротко про п'яту статтю НАТО / Інфографіка: Главред

Альянс зі США за прикладом Японії та Південної Кореї

Держсекретар Штатів Марко Рубіо запропонував будувати відносини з Україною за прикладом алгоритму, що працює у відносинах з Японією та Південною Кореєю. Сценарій передбачає підписання двосторонньої угоди, що зобов'язує США захищати українську державу в разі нападу, і припускає розміщення американських військових баз на території держави.

Штати підписали таку угоду з Південною Кореєю 1953 року, а з Японією - 1960-го.

Гарантії безпеки для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність надати державі гарантії безпеки. Трамп припустив розміщення на території України американських військ.

Утім, Трамп виступив проти вступу України до НАТО. Але пообіцяв "дуже хороші" гарантії безпеки, які мають влаштувати всі сторони.

Пізніше Трамп сказав, що США не будуть відправляти свої війська до України. Вашингтон підтримає зусилля країн Європи, які готові вдатися до такого кроку. Штати можуть забезпечити західним військам повітряну підтримку.

The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком.

новини США ЗСУ новини Великобританії the Times новини Франції війна Росії та України
