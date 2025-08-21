Рус
"Після цього Трамп умиває руки": чого чекати від зустрічі Зеленського і Путіна

Юрій Берендій
21 серпня 2025, 22:41
Путін опинився у невигідному становищі, адже Трамп чітко дає сигнал, що Росія має говорити з Україною на рівних, а не диктувати умови, вказує Огризко.
Чого чекати від зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Огризко:

  • Трамп змушує Путіна "повернутись до реальності"
  • Де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна
  • Як можуть закінчитись переговори Зеленського і Путіна

Російська пропаганда ще вчора будувала ілюзії про "союз двох наддержав", однак сьогодні ситуація розвертається проти Кремля. Трамп змушує Путіна перейти від фантазій до реальної дипломатії та вести діалог із Україною на рівних, що стає серйозним ударом по іміджу диктатора. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За словами Огризка, у нинішній ситуації Путін почуватиметься доволі невпевнено. Ще кілька днів тому російська пропаганда гучно заявляла про зустріч двох наддержав, де Трамп і Путін нібито мали "поділити світ" і диктувати, як усім жити. Натомість тепер Трамп чітко дає зрозуміти Москві, що час спуститися з ілюзій на землю, перейти до практичної дипломатії й говорити з Україною на рівних. Тобто Росія більше не виступає в ролі диктатора, а має обговорювати умови та шукати компроміси.

Де може відбутись зустріч Зеленського і Путіна

Дипломат також звертає увагу, що багато залежить від місця проведення можливої зустрічі. Нині найімовірнішим варіантом розглядається Швейцарія, адже її уряд уже заявив, що дозволить приїзд Путіна на свою територію без арешту.

"Хоча, як на мене, найкращим місцем для зустрічі Зеленського і Путіна була б Гаага, де військовий злочинець Путін перебував би там, де повинен перебувати, тобто за ґратами. Так колись і буде. Не будемо забігати наперед, але Путін сяде за ґрати", - вказує він.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко проаналізував підсумки зустрічі Трампа і Зеленського та розповів про козирі, які з'явилися в України:

Як можуть закінчитись переговори Зеленського і Путіна

Огризко підкреслив, що якщо Путін усе ж ризикне приїхати, зустріч із Зеленським відбудеться. Але результат передбачити неважко – обидва пробудуть певний час за одним столом, а потім вийдуть до преси зі взаємними звинуваченнями в неадекватності та небажанні йти на поступки.

"Після цього Трамп скаже, що умиває руки, тому що він уже зупинив шість воєн – цього достатньо, щоб його номінували на Нобелівську премію миру. Нам він скаже робити далі що захочемо, але додасть, що США більше продавати зброю Україні не будуть, а будуть продавати її НАТО, і що Альянс буде робити з цією зброєю – це його справа. Але насправді нам, Україні, більше нічого від Штатів не треба, хіба що ще розвідувальні дані.Тому і такий розвиток подій буде нам на користь", - резюмував дипломат.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що завершити війну без особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з диктатором Володимиром Путіним неможливо.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, 18 серпня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін погодився на переговори із Зеленським, проте наполягав, щоб вони відбулися у форматі "один на один".

За даними Reuters, зустріч Зеленського та Путіна можуть організувати на території Угорщини.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

