Невже 'кинули' Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW

За даними аналітиків, Москва хоче змусити Україну повернутися до умов "стамбульського формату" 2022 року.

Москва домагається права вето на гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

Головне:

Москва намагається нав’язати свої умови мирного процесу

Кремль вимагає права вето на гарантії безпеки для України

Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Фахівці вважають, що Москва намагається включити свої умови у потенційний переговорний процес, аби послабити оборонний потенціал України, обмеживши її військову співпрацю з міжнародними партнерами та доступ до зовнішньої допомоги. Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не дозволить розміщення сил НАТО на території України навіть у межах системи безпекових гарантій.

Європейські лідери, зі свого боку, наголосили, що жодна мирна угода не може накладати обмеження на українську армію чи міжнародне партнерство, а Росія не має права блокувати вступ України до НАТО чи ЄС.

Фактично Кремль намагається повернутися до переговорного формату, запропонованого у Стамбулі в 2022 році. Тодішні пропозиції передбачали заборону на вступ України в НАТО, скорочення її військового потенціалу та залежність від російського вето на постачання зброї.

Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

За цим сценарієм Росія розглядалася як "гарант безпеки", а не як країна-агресор, що дало б їй право блокувати будь-яку міжнародну допомогу Києву в разі повторної атаки.

За даними ISW, Москва прагне закріпити можливість диктувати умови майбутньої безпеки України, позбавляючи її права на повноцінний захист і стратегічну співпрацю з партнерами. Західні держави вважають такі вимоги абсолютно неприйнятними.

Перемовини США, РФ та України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним. Тристоронні переговори за участі Трампа стануть можливими лише після того, як Зеленський і Путін проведуть зустріч віч-на-віч та узгодять припинення вогню.

Єдиний фактор, що перешкоджає переговорам між Путіним і Зеленським - це небажання російського президента зустрічатися з українським. Про це повідомив телеканал CNN. Журналісти вважають, що переговори із Зеленським означали б для Кремля визнання його легітимним лідером.

У той же час The Washington Post пише, що Путін переоцінив себе, а маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля. Журналісти пишуть про те. що надмірна самовпевненість Кремля може завадити їм укласти вигідну угоду з очільником Штатів,

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

