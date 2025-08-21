Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Невже "кинули" Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW

Даяна Швець
21 серпня 2025, 14:06
369
За даними аналітиків, Москва хоче змусити Україну повернутися до умов "стамбульського формату" 2022 року.
Невже 'кинули' Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW
Москва домагається права вето на гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, скріншот з відео

Головне:

  • Москва намагається нав’язати свої умови мирного процесу
  • Кремль вимагає права вето на гарантії безпеки для України

Кремль наполягає на праві вето щодо будь-яких домовленостей про гарантії безпеки для України, намагаючись зірвати спільні дії США, європейських партнерів і Києва, спрямовані на досягнення стабільного миру. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Фахівці вважають, що Москва намагається включити свої умови у потенційний переговорний процес, аби послабити оборонний потенціал України, обмеживши її військову співпрацю з міжнародними партнерами та доступ до зовнішньої допомоги. Раніше офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не дозволить розміщення сил НАТО на території України навіть у межах системи безпекових гарантій.

відео дня

Європейські лідери, зі свого боку, наголосили, що жодна мирна угода не може накладати обмеження на українську армію чи міжнародне партнерство, а Росія не має права блокувати вступ України до НАТО чи ЄС.

Фактично Кремль намагається повернутися до переговорного формату, запропонованого у Стамбулі в 2022 році. Тодішні пропозиції передбачали заборону на вступ України в НАТО, скорочення її військового потенціалу та залежність від російського вето на постачання зброї.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

За цим сценарієм Росія розглядалася як "гарант безпеки", а не як країна-агресор, що дало б їй право блокувати будь-яку міжнародну допомогу Києву в разі повторної атаки.

За даними ISW, Москва прагне закріпити можливість диктувати умови майбутньої безпеки України, позбавляючи її права на повноцінний захист і стратегічну співпрацю з партнерами. Західні держави вважають такі вимоги абсолютно неприйнятними.

Перемовини США, РФ та України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним. Тристоронні переговори за участі Трампа стануть можливими лише після того, як Зеленський і Путін проведуть зустріч віч-на-віч та узгодять припинення вогню.

Єдиний фактор, що перешкоджає переговорам між Путіним і Зеленським - це небажання російського президента зустрічатися з українським. Про це повідомив телеканал CNN. Журналісти вважають, що переговори із Зеленським означали б для Кремля визнання його легітимним лідером.

У той же час The Washington Post пише, що Путін переоцінив себе, а маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля. Журналісти пишуть про те. що надмірна самовпевненість Кремля може завадити їм укласти вигідну угоду з очільником Штатів,

Більше цікавих новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін Сергій Лавров новини України Путін новини війна Росії та України мирні переговори Інститут вивчення війни гарантії безпеки
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

14:31Україна
У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

14:21Світ
Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

14:12Гороскоп
Реклама

Популярне

Більше
Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Останні новини

14:44

Може бути важчою за людину: в Україні живе гігантська та загадкова риба

14:31

Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

14:21

У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

14:12

Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війнаФото

14:06

Невже "кинули" Трампа: РФ відмовляється виконувати дану США обіцянку, деталі ISW

Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погодиЯкою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди
13:39

Ураження НПЗ та стратегічних об’єктів РФ: Генштаб провів "гучну" операцію

13:38

"Речі можуть бути прокляті": чи можна носити знайдені прикрасиВідео

13:23

Збірна України вдруге в історії на Чемпіонаті світу з жіночого волейболу — дивіться матчі на Київстар ТБ новини компанії

13:20

Що дивиться Олена Зеленська: топ-3 улюблених фільмів першої леді УкраїниВідео

Реклама
13:08

Річ у жінці: чому принц Вільям не миритиметься з Гаррі

13:06

Коли збирати буряк у 2025 році: названо дві ознаки стиглого овоча

12:42

Новий сигнал світлофора на дорогах: що означає загадковий синій вогникВідео

12:26

Дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури: які регіони України накриє похолодання

12:20

Знамениті російські пропагандисти втекли з РФ - деталі

12:08

Замість смітника - на користь: незвичайні способи використати стару постільну білизну

12:01

Росія готує нову ракетну атаку по Україні: коли ворог може вдарити

11:43

Алла Пугачова публічно звернулася до Святослава Вакарчука

11:40

Віктор Розовий закрутив новий роман - який вигляд має його дівчина

11:34

"Ми готові": Зеленський назвав умову, за якої він зустрінеться з Путіним

11:23

Українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії: кому та як призначають

Реклама
11:16

Крим, вибори та питання територій: Зеленський розставив крапки над "і"

11:06

"Шалений антирекорд": Зеленський розкрив подробиці нічної атаки РФФото

11:05

Китайський гороскоп на завтра 22 серпня: Зміям - звинувачення, Мавпам - проблеми

10:50

ГУР провело успішну операцію біля Залізного Порту: знищено катер та ворожий екіпаж

10:21

РФ вдарила по великій американській компанії в Мукачево: що там виготовлялиФото

10:05

"Страждає": путіністу Філіпу Кіркорову поставили остаточний діагноз

10:04

Масована атака на Україну: РФ запустила 574 дрони та 40 ракет, деталі

09:29

Ніч вибухів у Росії: дрони атакували НПЗ, енергоблок АЕС залишився без світла

09:15

Відбили населені пункти та завдали втрат ворогу: ЗСУ мають успіхи на фронті

09:09

"Нарешті зрозуміла": що відомо про справжню позицію Ані Лорак

08:21

"Горить і валить густий дим": у Севастополі дрони вдарили по військовій частині ЧФ РФ

08:10

Як Путін підставив Трампа на Алясці?Погляд

08:04

РФ атакувала Львів ракетами та дронами: зʼявилося фото влучанняФото

07:46

Винищувачі F-35 і не тільки: які гарантії безпеки для України просять у Трампа

07:10

Чим відрізняються два собаки: розгадку потрібно знайти всього за 21 секунду

06:42

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

06:10

Як із Путіним домовлятися?Погляд

05:56

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

04:30

Справжній знак від Всесвіту: яким чотирьом знакам зодіаку пощастить 21 серпня

04:08

Чому кіт шипить на людину — справжня причина, яка здивує багатьохВідео

Реклама
03:30

Сотні міст можуть опинитися під водою: гігантський льодовик на межі колапсуВідео

02:40

Гроші "впадуть з неба": три знака зодіаку розбагатіють вже ось-ось

01:39

Новий "Будапешт" неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки

01:30

"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

00:12

Хто б міг подумати: експерти розкрили, наскільки електромобілі економніші за "звичайні"

20 серпня, середа
23:28

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти