"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Заява Віткоффа про нібито готовність Путіна надати Україні "гарантії безпеки" у форматі "НАТО без НАТО" викликає сумніви, вказує Горбач.

В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Горбач:

Вперше про аналог 5-ї статті НАТО для України говорила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні

Такі пропозиції звучать розмито, але привабливо

Заява спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про готовність Путіна надати Україні "гарантії безпеки" викликала чимало сумнівів, адже сама ідея "НАТО без НАТО" не є надійною. Про це в коментарі Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Так, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін начебто погодився надати Україні "надійні гарантії безпеки" від США та європейських країн у межах можливої мирної угоди.

Горбач нагадав, що вперше ідею створення для України певного аналога статті 5 НАТО ще пів року тому озвучувала прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Йшлося про гарантії допомоги Україні у випадку нового нападу.

"Але не в рамках НАТО як організації, а через двосторонні угоди України з окремими країнами-членами Альянсу, які брали б на себе такі зобов'язання. Тобто - своєрідне "НАТО без НАТО".Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії і самостійно визначати, яким чином надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним або навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - вказує аналітик.

Водночас Горбач висловив сумнів у достовірності слів Віткоффа, адже той не є фахівцем з міжнародного права, а лише девелопер із Нью-Йорка, далекий від питань безпеки.

На його думку, цим могли скористатися росіяни під час контактів із ним — як у Москві та Санкт-Петербурзі, так і на переговорах в Алясці, де він брав участь разом із Дональдом Трампом та Марко Рубіо.

Тобто, за словами експерта, ситуація більше нагадує "зіпсований телефон", коли Віткофф міг щось неправильно зрозуміти й передати у викривленому вигляді.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн разом зі своєю командою бере участь у підготовці можливих гарантій безпеки для України, повідомило CNN із посиланням на джерело, обізнане з планом. Подібні обговорення відбуваються і серед урядів європейських країн. Водночас конкретні деталі ймовірної участі США у цьому документі поки не розголошуються.

Як наголосив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні, не всі країни з "Коаліції рішучих" готові направити свої контингенти в Україну — внесок кожної держави відрізнятиметься.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські військові не будуть дислоковані на українській території, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

