"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Юрій Берендій
20 серпня 2025, 17:28
Заява Віткоффа про нібито готовність Путіна надати Україні "гарантії безпеки" у форматі "НАТО без НАТО" викликає сумніви, вказує Горбач.
В чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Горбач:

  • Вперше про аналог 5-ї статті НАТО для України говорила прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні
  • Такі пропозиції звучать розмито, але привабливо

Заява спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про готовність Путіна надати Україні "гарантії безпеки" викликала чимало сумнівів, адже сама ідея "НАТО без НАТО" не є надійною. Про це в коментарі Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Так, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що під час розмови з Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін начебто погодився надати Україні "надійні гарантії безпеки" від США та європейських країн у межах можливої мирної угоди.

Горбач нагадав, що вперше ідею створення для України певного аналога статті 5 НАТО ще пів року тому озвучувала прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Йшлося про гарантії допомоги Україні у випадку нового нападу.

"Але не в рамках НАТО як організації, а через двосторонні угоди України з окремими країнами-членами Альянсу, які брали б на себе такі зобов'язання. Тобто - своєрідне "НАТО без НАТО".Все це звучить розмито, але привабливо, проте є проблема. Навіть сама стаття 5, яка є серцевиною колективної оборони, не зобов'язує всіх учасників вступати у війну. Вона лише дозволяє кожній країні вживати заходів на підтримку країни-жертви агресії і самостійно визначати, яким чином надати допомогу: військовим, політичним, дипломатичним або навіть гуманітарним шляхом. Тобто це не є абсолютною гарантією", - вказує аналітик.

Водночас Горбач висловив сумнів у достовірності слів Віткоффа, адже той не є фахівцем з міжнародного права, а лише девелопер із Нью-Йорка, далекий від питань безпеки.

На його думку, цим могли скористатися росіяни під час контактів із ним — як у Москві та Санкт-Петербурзі, так і на переговорах в Алясці, де він брав участь разом із Дональдом Трампом та Марко Рубіо.

Тобто, за словами експерта, ситуація більше нагадує "зіпсований телефон", коли Віткофф міг щось неправильно зрозуміти й передати у викривленому вигляді.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн разом зі своєю командою бере участь у підготовці можливих гарантій безпеки для України, повідомило CNN із посиланням на джерело, обізнане з планом. Подібні обговорення відбуваються і серед урядів європейських країн. Водночас конкретні деталі ймовірної участі США у цьому документі поки не розголошуються.

Як наголосив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні, не всі країни з "Коаліції рішучих" готові направити свої контингенти в Україну — внесок кожної держави відрізнятиметься.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські військові не будуть дислоковані на українській території, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

