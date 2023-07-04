Орбан та інші: The Economist перерахував "корисних ідіотів" Путіна в Європі

Британське видання The Economist пише, що Росія має важелі впливу в урядах країн Європи, незважаючи на війну, яку Путін розв'язав в Україні.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан - один з головних "корисних ідіотів" Путіна в Європі - The Economist / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

В урядах європейських країн ще багато "корисних ідіотів" російського диктатора Володимира Путіна, які просувають наративи Кремля на Заході і шкодять Україні. Про це повідомляє британське видання The Economist.

Експерти вказують, що європейські партії, хоч крайні праві, хоч крайні ліві, постійно сваряться між собою, але сходяться в одному ‒ у вимогах миттєвого "миру" в Україні, який "фактично винагородив би російську агресію окупованими територіями".

У коло "корисних ідіотів" Путіна входять чиновники з декількох європейських урядів. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан - найочевидніший поплічник Путіна.

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Орбан неодноразово критикував підтримку України Заходом, а його уряд продовжував імпортувати російський газ до Угорщини. Уряд Орбана також відмовляється дозволити транзит зброї, наданої Україні країнами НАТО і ЄС.

Австрія теж фактично відсторонилася від боротьби з путінським режимом, посилаючись на те, що вона не член НАТО і грає роль моста між Сходом і Заходом ‒ пропонуючи мало допомоги Україні (і це при тому, що австрійські обороти торгівлі з країною-агресором Росією різко зросли).

Греція, ще один член Євросоюзу, дотримується антиросійських санкцій, але не хоче посилювати обмеження на транспортування російської нафти ‒ адже Грецькі фірми отримують великі доходи від такого формату.

Тільки недавно під сильним тиском США Кіпр, всесвітньо відома офшорна фінансова гавань, закрив близько 4 тисяч банківських рахунків громадян Росії. Зіткнувшись з меншим тиском, країни, які поки не входять в ЄС ‒ Туреччина і Сербія ‒ навіть не намагаються приховати прибуткові "чорні ходи", які вони надають путінському режиму.

Посилаючись на свій багатовіковий нейтралітет, Швейцарія блокує поставки зброї в Україну ‒ включаючи 96 законсервованих танків "Леопард" (які знаходяться в Італії, але, як виявилося, належать приватній швейцарській фірмі).

Словаччина донедавна була важливим каналом для Західної збройової допомоги і нещодавно надала Україні винищувачі моделі Міг-29. Але соціологічні опитування показують, що Партія Роберта Фіко, відомого фаната Росії і Путіна, швидше за все переможе на парламентських виборах восени.

В Італії, хоча нинішній прем'єр-міністр Джорджа Мелоні рішуче підтримує Україну, її партнер по коаліції Маттео Сальвіні - противник антиросійських санкцій і принаймні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був фанатом Путіна.

Скандальні заяви Віктора Орбана про війну в Україні

На початку травня скандально відомий своїми проросійськими і пропутінськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня Угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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