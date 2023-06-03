Кулеба розніс Орбана: якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська

Україна більше, ніж будь-яка інша держава в світі, хотіла б, щоб мир настав якомога скоріше, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Якщо Угорщина хоче допомогти Україні, вона повинна використовувати свої зв'язки в Москві для встановлення миру - Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна більше будь-якої країни в світі хоче, щоб настав мир. Однак мир має бути справедливим - на базі відновлення територіальної цілісності. Якщо Угорщина краще за всіх знає, що для цього потрібно робити, то Будапешт повинен використовувати свої зв'язки і переконати главу країни-агресора Росії Володимира Путіна вивести свої війська з окупованих українських територій. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час спільної пресконференції з керівником МЗС Естонії Маргусом Цахкною він прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який сказав, що в Будапешті, мовляв, "вважають за необхідне не допустити контрнаступ української армії".

За словами Кулеби, Україна "більше ніж будь-хто в світі" хоче завершення війни, але мир повинен базуватися на відновленні територіальної цілісності держави. І якщо Угорщина краще за всіх знає, що потрібно робити, вона повинна використовувати свої контакти для того, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна вивести війська з окупованих українських територій.

"Тому коли хтось починає говорити: "Не треба контрнаступу, а давайте перемовини" – якщо ви такі розумні, то ви і переконаєте Путіна вивести війська з України. І тоді не буде жодного контрнаступу", - зазначив керівник МЗС України.

Також він закликав не міркувати про завершення війни з позиції поступок України.

"Це збочена логіка, хвора логіка, яка повністю провалилася в період з 2014 по 2022 рік... хочете допомогти – використовуйте свої зв'язки, контакти і переконайте Путіна вийти з України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Скандальні заяви Орбана про контрнаступ ЗСУ

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що, мовляв, "потрібно зробити все можливе", щоб не допустити контрнаступу армії України.

За його словами, завершити війну Москви проти Києва потрібно, мовляв, "за столом перемовин".

"Ми повинні зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню і мирних перемовин", - сказав Орбан.

Раньше Орбан сказав, що Україна нібито "не виграє війну з Росією". На думку прем'єра Угорщини, на це, мовляв, "вказує" неготовність НАТО відправити свої війська для підтримки ЗСУ.

Завершення війни він бачить нібито "підписанням угоди між Росією і США".

Дивіться відео, в якому Подоляк відповів на заяви Орбана про Україну:

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