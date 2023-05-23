Орбан заявив, що 'бідні українці' не виграють війну: МЗС поставило його на місце

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що Україна не виграє війну проти країни-окупанта Росії.

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Орбан заявив, що Україна не виграє війну / колаж: Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що Україна нібито не може виграти війну проти країни-агресорки Росії. На таке висловлювання вже відреагували в українському МЗС.

"Дивлячись на цифри, дивлячись на оточення, дивлячись на той факт, що НАТО не готове відправити війська, очевидно, що для бідних українців немає перемоги на полі бою", - сказав Орбан в інтерв'ю Bloomberg.

Орбан вважає, що війну нібито можна зупинити тільки тоді, коли Росія укладе угоду зі США.

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Прем'єр Угорщини також заявив, що нібито неважливо те, хто на кого напав, адже питання полягає у тому, що буде наступного ранку.

"Наступного ранку, і це є фактом, помре ще більше і більше людей. Немає шансів для перемоги для жодної зі сторін. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату", - сказав він.

Орбан заявив, що треба переконати сторони у необхідності досягти єдиного можливого рішення, яким, на цього думку, є припинення вогню. А вже після цього слід починати мирні переговори.

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Олег Ніколенко після дивних висловлювань Орбана заявив на своїй сторінці у Facebook, що в Кремлі мають радіти, адже прем'єр Угорщини зняв відповідальність Росії за її агресію проти України.

"Ті ж самі європейські політики стверджували минулоріч, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і ґарантування безпеки всієї Європи", - написав він.

З огляду на це, критично важливо об’єднати зусилля задля того, щоб Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

Дивіться відео про те, як Подоляк відповів на дивні висловлювання Орбана:

Скандальні заяви Орбана

Нагадаємо, що прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "країною, якої не існує". Віктор Орбан вважає, що війна, яку розпочала РФ, припиниться, щойно Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

Орбан істерично відреагував на заяву генсека Альянсу щодо членства України в НАТО. Скандальний угорський політик висловив обурення заявою генерального секретаря НАТО.

У Орбана станцювали під дудку Путіна та "наїхали" на ЄС і НАТО за військову допомогу Україні. Європейський Союз, мовляв, "дрейфує на межі війни і відійшов від своїх принципів", сказав представник угорського уряду, дипломат Золтан Ковач.

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