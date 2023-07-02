"Це просто бла-бла-бла": Кулеба висміяв нападки Орбана на адресу України

Віктор Орбан має тісну політичну спорідненість з диктатором Володимиром Путіним, вважає Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба прокоментував скандальні заяви Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу України прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - підкреслив він в інтерв'ю BILD, WELT і Politico.

Разом з тим глава МЗС України звернув увагу на те, що угорський прем'єр має тісну політичну спорідненість з російським диктатором Володимиром Путіним.

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На його думку, "політичне розуміння ситуації дуже схоже в офісі угорського президента, прем'єр-міністра і в Кремлі".

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства також сумнівається щодо лояльності Орбана до Євросоюзу і НАТО: "Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО і ЄС".

Кулеба додав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні".

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

Крім того, пропутінський прем'єр-міністр Орбан сам "задивляється" на українську територію. Нещодавно він цинічно заявив, що Закарпаття - це "стародавня угорська земля".

Пізніше Орбан заявив, що необхідно зробити все можливе, щоб не допустити контрнаступу і посадити Київ і Москву за стіл переговорів. За словами Орбана, контрнаступ, який готують ЗСУ, "є справою українців".

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