Росія готує нові масовані удари - названо об'єкти, які стануть ціллю атак ворога

Російське військове командування публічно анонсувало нові масовані удари по Україні та назвало об'єкти, що стануть цілями для ворожих атак.

В Росії назвали цілі для наступних масованих атак / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, alerts in ua

Росіяни готують новий удар по Україні

Герасимов назвав цілі майбутніх терористичних ударів

Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до одного з пунктів управління Об’єднаного угруповання окупаційних військ РФ було оголошено про підготовку нових ударів по Україні та визначено об’єкти, які російська армія планує атакувати. Відповідні заяви зробив начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Він доповів Путіну про виконання "планів Генштабу" щодо ударів по українській території, наголосивши, що основними цілями масованих атак стають підприємства оборонно-промислового комплексу та об’єкти енергетики.

"Триває нанесення відповідних масованих ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України та енергетичній інфраструктурі, що забезпечує їх функціонування", - сказав Герасимов.

Попри це, добре відомо, що після зруйнованих житлових будинків і численних загиблих серед мирного населення російська сторона цинічно твердить про "удари по військових цілях".

Звідки і якими ракетами ворог завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Росія застосовує нову тактику ударів - експерта назвав проблеми української ППО

Як писав Главред, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський повідомив, що Росія збільшує кількість балістичних ракет, які запускає по Україні, тому країна гостро потребує подальшого посилення систем ППО. Він уточнив, що лише у жовтні російські війська випустили приблизно 95 ракет типу "Іскандер-М".

Експерт також зазначив, що в районах, де працюють комплекси Patriot, їхня ефективність становила близько 67%, що вважається недостатнім рівнем, адже для максимально надійного захисту показники мають бути щонайменше 70–80%.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська перегруповують бомбардувальники та посилюють польоти безпілотників над територією України. Моніторингові джерела повідомляють про високу ймовірність масштабної ракетно-дронової атаки найближчими днями.

1 грудня у Дніпрі пролунали вибухи. Місто було атаковане балістикою російськими окупаційними військам.

Згодом стало відомо про збільшення кількості постраждалих і загиблих унаслідок ранкового удару по Дніпру. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

