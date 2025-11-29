Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

Основний удар припав на Київщину, ППО збила більшість повітряних цілей.

Масована атака РФ 29 листопада - скільки цілей збила ППО

Ворог застосував вночі більше 600 повітряних цілей

Головним напрямком удару стала Київщина

Зафіксовано 35 влучань, більшість цілей ППО збила

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Основний напрямок удару - Київщина. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.

Скільки ракет та дронів запустила РФ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу - 36 ракет та 596 дронів різних типів:

596 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - Крим (близько 350 із них - "Шахеди");

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. РФ.);

23 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" (райони пусків: Ростовська обл. РФ);

4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. РФ).

4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. РФ).

Статистика ПС відбиття ворожої атаки 29 листопада/ фото: t.me/kpszsu / Фото: t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО

Повідомляється, що станом на 10:30, ППО збила або подавила 577 цілей:

558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

12 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";

4 балістичні ракети "Іскандер-М";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - повідомляють у Повітряниз силах ЗСУ.

Атака на Україну 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського удару у столиці постраждало 29 людей. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули.

