Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

Інна Ковенько
29 листопада 2025, 11:56
48
Основний удар припав на Київщину, ППО збила більшість повітряних цілей.
Масована атака РФ 29 листопада - скільки цілей збила ППО
Масована атака РФ 29 листопада - скільки цілей збила ППО / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, Alamy Stock Photo

Коротко:

  • Ворог застосував вночі більше 600 повітряних цілей
  • Головним напрямком удару стала Київщина
  • Зафіксовано 35 влучань, більшість цілей ППО збила

У ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну, застосувавши 36 ракет різних типів та 596 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Основний напрямок удару - Київщина. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

відео дня

Зазначається, що з 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного та наземного базування.

Скільки ракет та дронів запустила РФ

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу - 36 ракет та 596 дронів різних типів:

  • 596 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське - Крим (близько 350 із них - "Шахеди");
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. РФ.);
  • 23 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" (райони пусків: Ростовська обл. РФ);
  • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. РФ).
  • 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. РФ).
Статистика ПС відбиття ворожої атаки 29 листопада/ фото: t.me/kpszsu
Статистика ПС відбиття ворожої атаки 29 листопада/ фото: t.me/kpszsu / Фото: t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО

Повідомляється, що станом на 10:30, ППО збила або подавила 577 цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К";
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

"Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях", - повідомляють у Повітряниз силах ЗСУ.

Атака на Україну 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російського удару у столиці постраждало 29 людей. 19 із них перебувають у стаціонарах медзакладів міста. Двоє людей загинули.

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО
/ Инфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:31Фронт
Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:29Війна
Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атаку

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атаку

11:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Євро і долар різко злетів: новий курс валют на 1 грудня

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

Чому в СРСР паркет клали саме "ялинкою": причина, про яку ніхто не здогадується

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

Останні новини

12:47

"Звучить приліт у твій дім": Кошмал поділилася пережитим під час обстрілу Києва

12:34

Чотири інгредієнти - і шедевр готовий: рецепт божественного салату на Новий рік

12:31

"Зірвано усі плани Путіна": ЗСУ зупинили окупантів у важливому місті

12:29

Як вибрати живу ялинку, яка простоїть до Старого Нового року

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 листопада: Ракам - вчитися, Рибам - не дозволяти

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
11:56

"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранніВідео

11:56

Масована атака РФ по Києву: скільки ракет і дронів знищила ППО

11:29

Київ відправив в США важливу делегацію: хто обговорюватиме мирний план Трампа

11:25

Ледь не задихнулися у квартирах: мешканці Києва розповіли про пережиту атакуФото

Реклама
10:56

На кого чекає рік великих грошей та кохання: помісячний прогноз Таро на 2026-йВідео

10:53

Багато криків: Вільям розповів, що любити робити з Кейт

10:48

Восени чи навесні: коли краще обрізати виноградВідео

10:43

"Яка ніч важка": українські зірки звернулись до прихильників після атаки на Київ

10:38

Які 4 знаки зодіаку отримають неймовірний прибуток: гороскоп на грудень 2025 року

10:27

В Україні знеструмлено понад півмільйона споживачів: хто і де залишився без світла

10:25

Багато загиблих і поранених: Зеленський повідомив про трагічні наслідки атаки РФФото

09:48

Комунальні тарифи з 1 грудня: до чого готуватися українцям

09:40

В небі червоний вогонь, а місцеві здригались від вибухів: Росію атакували дрони

09:28

Гороскоп на завтра 30 листопада: Ракам - стрес, Скорпіонам - особливе знайомство

08:30

Рік, коли ви розправите крила: доленосний Таро-прогноз для Близнюків на 2026-й

Реклама
08:13

Полум'я охопило житлові будинки: РФ масовано атакує Київ ракетами і дронамиФото

08:10

Чому "план Трампа" Путіну не сподобавсяПогляд

07:56

РФ понад 8 годин масовано атакує Київ: частина столиці залишилася без світла

07:33

Горіли будинки, зносило цілі поверхи: РФ масовано атакувала Україну, є жертвиФото

07:06

У повітрі МіГи та летить табун ракет: Київ під масованим ударом РФ

06:36

Повний Таро-розклад на 2026 рік для Тельців: названо два грошові місяціВідео

05:50

Складна головоломка на IQ: тільки пильні зможуть виявити приховане число 53

05:47

На смак просто бомба: рецепт дуже лінивого яблучного штруделя

05:15

"Абсолютно не радий": путініст Лепс пожалівся на непатріотичних дітей

04:30

Всесвіт покаже правильний напрямок: трьох знаків зодіаку вже чекає достаток

03:45

Банани залишаються жовтими навіть через 26 днів: блогерка розкрила незвичайний лайфхак

02:52

Знайдено таємничий об'єкт біля Стоунхенджа: знахідка перевертає історію

01:48

РФ масовано б'є по Києву: що відомо про постраждалих і прильотиВідео

00:49

Потужний удар Сил оборони: у Криму підірвано КП, місця зберігання БпЛА та об'єкти ППО РФ

28 листопада, п'ятниця
23:59

Забрала швидка: що трапилося в "Холостяку" перед церемонією троянд

23:16

Погода підготувала нову порцію дощів: де вдарить "мінусова" температура

22:57

Заборонений зв’язок гетьмана: що відомо про стосунки Мазепи з 16-річною похресницею

22:51

Українців попередили про нове зростання цін: які продукти подорожчають швидше за всіх

22:27

"Масштаби брехні вражають": Сирський розкрив реальну ситуацію в Куп’янську

22:07

"Не бачу сенсу": Тарас Цимбалюк різко відправив учасницю "Холостяка" додому

Реклама
21:58

Потужні пожежі в морі: біля берегів Туреччини підірвано два танкери "тіньового флоту" РФ

21:47

Скоро в Україні подорожчають основні види м'яса: на скільки виросте ціна

21:31

Як швидко почистити злив у раковині: дешевий засіб, який є вдома в кожного

21:24

Чому 29 листопада треба взяти в борг, аби привернути добробут: яке церковне свято

21:20

"Був цирк": Melovin прокоментував свої заручини

20:56

Одиниці знають головний секрет пралки: одна прихована опція перевертає всеВідео

20:54

Справжній елемент культури: як правильно називати "килим" українськоюВідео

20:26

Такої кави ви точно не куштували: що додати, щоб смак став неперевершеним

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофоюВідео

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти