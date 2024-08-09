Операція в Курській області: в ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії

Те, який саме із цих сценаріїв будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.

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В ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії на операцію в Курській області/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Полтавська ОВА

Країна-агресорка Росія може спробувати реалізувати низку сценаріїв у відповідь на операцію в Курській області, щоб звільнити захоплені в минулі кілька днів населені пункти регіону.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що РФ майже напевно буде здійснювати спроби повернути під свій контроль територію на Курщині, яку вони втратили за минулі дні.

На думку аналітиків, таких можливих сценаріїв є чотири. Те, який саме із них будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.

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Головними сценаріями реагування Росії, на думку аналітиків ISW, є наступні:

Сценарій 1: Військове командування країни-агресорки Росії може використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки (ФСБ), Росгвардії та інших нерегулярних сил, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити озброєні війська, що проводять операцію в Курській області.

Сценарій 2: Російське військове командування для реагування на наступ може вирішити використати розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ.

Сценарій 3: Військове командування країни-агресорки може вирішити перекинути оперативні резерви, які були накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших районів театру бойових дій.

Сценарій 4: Військове командування Росії може намагатися зберегти сили, що наразі перебувають в області. Також агресор може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, щоб підвищити здатність Росії відвоювати територію.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше у The Telegraph повідомляли, що операція в Курській області має три цілі. При цьому наголошується, що Україна не підтверджувала своєї участі в боях у Курській області.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Також раніше повідомлялося, що у Зеленського пояснили реакцію світу на кризу в Курську. Світова спільнота вважає територію Росії цілком легітимною ціллю, її реакція є абсолютно спокійною та зваженою, вважає радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, США "дали добро" на операцію у Курській області – у пентагоні зробили заяву. Україна на тлі подій у прикордонному регіоні РФ просить Сполучені Штати дозволити завдавати ударів ATACMS.

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