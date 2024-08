Операція в Курській області: в ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії

Країна-агресорка Росія може спробувати реалізувати низку сценаріїв у відповідь на операцію в Курській області, щоб звільнити захоплені в минулі кілька днів населені пункти регіону.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що РФ майже напевно буде здійснювати спроби повернути під свій контроль територію на Курщині, яку вони втратили за минулі дні.

На думку аналітиків, таких можливих сценаріїв є чотири. Те, який саме із них будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.

Головними сценаріями реагування Росії, на думку аналітиків ISW, є наступні:

Сценарій 1: Військове командування країни-агресорки Росії може використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки (ФСБ), Росгвардії та інших нерегулярних сил, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити озброєні війська, що проводять операцію в Курській області.

Сценарій 2: Російське військове командування для реагування на наступ може вирішити використати розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ.

Сценарій 3: Військове командування країни-агресорки може вирішити перекинути оперативні резерви, які були накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших районів театру бойових дій.

Сценарій 4: Військове командування Росії може намагатися зберегти сили, що наразі перебувають в області. Також агресор може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, щоб підвищити здатність Росії відвоювати територію.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.