США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

Україна на тлі подій у прикордонному регіоні РФ просить Сполучені Штати дозволити завдавати ударів ATACMS.

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Тривають бої за Курську область / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Міноборони США вважають, що дії України у Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів, цитує заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", - наголосила Сінгх.

Вона додала, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

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Україна просить США дозволити завдавати ударів углиб Росії

Українські чиновники просять США на тлі подій у Курській області дозволити застосовувати ракети далекобійного радіусу дій ATACMS, повідомляє, своєю чергою, The Washington Post.

За словами неназваного "джерела у Києві", це дозволить Україні зберегти за собою частину Курської області.

"Це дасть необхідні важелі впливу для переговорів з Росією - у цьому вся суть", - цитує газета співрозмовника.

Бої у Курській області - головне

6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону в районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України. Україна ж ніяк не коментувала причетність до боїв.

ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.

Станом на 8 серпня, за даними Інституту вивчення війни, невідомі сили просунулися до 10 км углиб РФ. З 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області.

Російські аналітики, своєю чергою, стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". До фірмового скіфського стилю належать, зокрема, "раптові рейди по тилах".

Що за місто Курськ? Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія. З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.

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