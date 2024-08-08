США "дали добро" на операцію у Курській області: заява Пентагону

Міноборони США вважають, що дії України у Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів, цитує заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", - наголосила Сінгх.
Вона додала, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.
Україна просить США дозволити завдавати ударів углиб Росії
Українські чиновники просять США на тлі подій у Курській області дозволити застосовувати ракети далекобійного радіусу дій ATACMS, повідомляє, своєю чергою, The Washington Post.
За словами неназваного "джерела у Києві", це дозволить Україні зберегти за собою частину Курської області.
"Це дасть необхідні важелі впливу для переговорів з Росією - у цьому вся суть", - цитує газета співрозмовника.
Бої у Курській області - головне
6 серпня російські окупанти поскаржилися на прорив кордону в районі Курської області кількома механізованими колонами з боку України. Україна ж ніяк не коментувала причетність до боїв.
ЗС РФ зазнали перших втрат, зокрема в авіації. Відбулися бої біля місцевого монастиря, де ховалася російська піхота. Крім цього, групу військовослужбовців РФ було взято в полон.
Станом на 8 серпня, за даними Інституту вивчення війни, невідомі сили просунулися до 10 км углиб РФ. З 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області.
Російські аналітики, своєю чергою, стверджують, що наступальне угруповання невідомих сил застосувало в Курській області "скіфську тактику". До фірмового скіфського стилю належать, зокрема, "раптові рейди по тилах".
Що за місто Курськ?
Курськ – це місто в Росії, адміністративний центр Курської області. Центр українсько-російського етноісторичного краю Курщина. Населення – 435 117 мешканців станом на 2015 рік, повідомляє Вікіпедія.
З південно-західного і західного боку Курська область Росії межує з Сумською областю України. Відстань від Курська до найближчої ділянки кордону з Україною – близько 90 кілометрів.
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