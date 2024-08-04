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Одні образи: Трамп "наїхав" на Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News

Марія Николишин
4 серпня 2024, 11:50
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Трамп написав, що або він побачить Гарріс 4 вересня на дебатах, або не побачить її взагалі.
Одні образи: Трамп 'наїхав' на Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News
Трамп "наїхав" на Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Рolitico

Кандидат у президенти США Дональд Трамп поглузував над Камалою Гарріс після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News. Про це повідомляє Politico.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з критикою та образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито "низький IQ" і що їй бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", - написав республіканець, говорячи про дату проведення дебатів.

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Крім того, Дональд Трамп повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія.

"Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться", - заявив кандидат у президенти США.

Він також сказав, що Гарріс "може читати з телесуфлера", але не говорити у прямому ефірі.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Трампа і Гарріс - що відомо

Нагадаємо, директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News.

Варто зауважити, раніше, кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявляв, що не бачить сенсу брати участь у дебатах з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Трамп аргументував це тим, що він і так "лідирує в опитуваннях".

Але пізніше Дональд Трамп змінив свою позицію і дав згоду на участь у дебатах із демократом Камалою Гарріс.

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