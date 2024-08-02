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ЄС розробляє план для підтримки України, якщо переможе Трамп: у FT розкрили сценарій

Юлія Закрепа
2 серпня 2024, 10:07
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Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС та припинити підтримку України.
ЄС розробляє план для підтримки України, якщо переможе Трамп: у FT розкрили сценарій
ЄС розробляє стратегію підтримки України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Єврокомісія створила спеціальну групу для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Група розробляє стратегію на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з питань вільної торгівлі та підтримки України.

Троє обізнаних джерел повідомили виданню Financial Times, що група також оцінює вплив можливого президентства Камали Гарріс і готується до змін у політиці після виборів у США в листопаді.

Команда була сформована офісом генерального секретаря Єврокомісії Ілзе Юхансоне і охоплює невелику кількість чиновників, які представляють ключові директорати з торгівлі, конкуренції та зовнішніх зносин.

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Брюссель занепокоєний, що Трамп може запровадити болючі тарифи на експорт ЄС, припинити підтримку України та примусити Київ до згоди з умовами Москви щодо припинення війни.

Європейські союзники стурбовані погрозами Дональда Трампа вивести США з НАТО або підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, недостатньо витрачають на оборону.

Комітет ЄС планує активізувати роботу у вересні і розширити взаємодію з урядами країн-членів для оцінки потенційної вразливості ЄС і способів пом'якшення негативних наслідків. Особливу увагу буде приділено розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США, таких, як необхідність для платників податків ЄС збільшити внесок в оборону України.

Єврокомісія заявила про підготовку до виборів у США і розглядає всі можливі сценарії, підтверджуючи прихильність до тісного партнерства зі США.

Міністерство закордонних справ Німеччини також створило аналогічну групу для підготовки до можливого другого президентства Трампа, повідомили чиновники Financial Times.

На тлі виборів у США високопосадовці ЄС намагаються налагодити контакти з людьми, близькими до Камали Гарріс і Дональда Трампа, включно з колишнім економічним радником Майком Пайлом і радником із національної безпеки Філом Гордоном.

Для Брюсселя президентство Гарріс не обов'язково означатиме повну спадкоємність із Байденом, особливо в питанні допомоги Україні. Обіцянки Трампа негайно припинити війну можуть вплинути на громадську думку в США про конфлікт, навіть якщо він програє вибори.

Основне питання для комітету ЄС полягає в тому, що повернення Трампа може означати для економіки Європи.

Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп видав цинічну вимогу для України у разі перемоги на виборах. Він наголосив, що найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки.

Трамп заявив, якщо він не виграє, почнеться Третя світова війна. Він вважає, що кандидатка Камала Гарріс "гірша" в питаннях Близького Сходу. Відтак війна Ізраїлю з ХАМАС в Газі може перерости в більш широкий регіональний конфлікт.

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Євросоюз війна в Україні новини США Дональд Трамп
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