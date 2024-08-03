Дебати в США під питанням: Гарріс відмовилася від пропозиції Трампа

Директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News. Про це пише CBS News.
В команді Гарріс заявляють, що Дональд Трамп тікає наляканий і сподівається, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він напередодні домовився з ABC News.
"Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня", – стверджує Тайлер.
Він зауважив, що Камала Гарріс у будь-якому випадку буде присутня в ефірі ABC News задля того, щоб поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм. Її кампанія відкрита до обговорення майбутніх дебатів, однак є умова - це буде можливим тільки після того, як відбудуться дебати, на які погодяться обидві кампанії.
"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник Гарріс.
Що таке CBS News?
CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.
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Напередодні стало відомо, що президентські дебати республіканця Дональда Трампа і демократа Камали Гарріс мали відбутися 4 вересня. Раніше Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс, оскільки на той момент вона ще не була офіційним учасником перегонів за крісло глави Білого дому.
Раніше нинішній президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився.
Перед цим союзники віцепрезидентки США Камалли Гарріс почали підключати донорів-демократів з метою надання їй фінансової підтримки, якщо президент Джо Байден ухвалить рішення вийти з президентських перегонів. І він його ухвалив.
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