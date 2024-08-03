УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Дебати в США під питанням: Гарріс відмовилася від пропозиції Трампа

Анна Косик
3 серпня 2024, 21:34
147
Представник віцепрезидентки США заявив, що Гарріс очікує появи Дональда Трампа на дебатах, на які він погодився раніше.
Харрис, Трамп
Гарріс не погоджується на дебати з Трампом на його умовах / Колаж: Главред, фото: Office of the Attorney General of California, скрін з відео

Директор з комунікацій кампанії Камали Гарріс Майкл Тайлер заявив, що вона не погодиться на пропозицію кандидата у президенти Дональда Трампа щодо дебатів на каналі Fox News. Про це пише CBS News.

В команді Гарріс заявляють, що Дональд Трамп тікає наляканий і сподівається, що Fox News "врятує його" від дебатів, про які він напередодні домовився з ABC News.

"Йому потрібно припинити грати в ігри і з'явитися на дебати, на які він вже погодився 10 вересня", – стверджує Тайлер.

відео дня

Він зауважив, що Камала Гарріс у будь-якому випадку буде присутня в ефірі ABC News задля того, щоб поспілкуватися з національною аудиторією в прайм-тайм. Її кампанія відкрита до обговорення майбутніх дебатів, однак є умова - це буде можливим тільки після того, як відбудуться дебати, на які погодяться обидві кампанії.

"Містер "Будь-коли, будь-де, у будь-якому місці" не повинен мати з цим жодних проблем, якщо тільки він не надто боїться з'явитися 10-го числа", – додав представник Гарріс.

Що таке CBS News?

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Вибори президента США-2024 - останні новини

Напередодні стало відомо, що президентські дебати республіканця Дональда Трампа і демократа Камали Гарріс мали відбутися 4 вересня. Раніше Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс, оскільки на той момент вона ще не була офіційним учасником перегонів за крісло глави Білого дому.

Раніше нинішній президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився.

Перед цим союзники віцепрезидентки США Камалли Гарріс почали підключати донорів-демократів з метою надання їй фінансової підтримки, якщо президент Джо Байден ухвалить рішення вийти з президентських перегонів. І він його ухвалив.

Інші новини з США:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп вибори у США Камала Харріс Вибори президента США-2024
Реклама

Головне за день

Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024

Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024

21:57 Спорт
РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

21:36 Україна
Україна евакуювала 30 жінок та дітей з Лівану: що відомо про операцію

Україна евакуювала 30 жінок та дітей з Лівану: що відомо про операцію

21:00 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення 3262

Як очистити срібло від чорноти: біохімік назвав найпростіший спосіб відновлення

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця 2183

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

Не хочу його бачити : син Узєлкова публічно відрікся від батька 1662

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози 1458

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

Останні новини

22:57

Треба знайти заховане слово за 6 секунд: непроста загадка для кмітливців

22:53

"Зеленський – не мисливець": Борейко розповів про екологічну політику президента

22:38

Два з п'яти аеродромів - пусті: Плетенчук розповів, як у Криму "зникає" авіація РФ

22:13

Український співак назвав Кіркорова педофілом і "вбив" подробицями

21:57

Україна виграла перше "золото" на Олімпіаді-2024Фото

В Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУВ Україні легалізують військові компанії: що про це думають у ЗСУ
21:36

РФ захопила 90% Залізного та просунулась у Часовому Яру: в Bild розкрили деталі

21:34

Дебати в США під питанням: Гарріс відмовилася від пропозиції Трампа

21:01

Обмін в’язнями: чи скоро переговори?Погляд

21:00

Україна евакуювала 30 жінок та дітей з Лівану: що відомо про операціюФото

Реклама
20:40

У Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ: Жданов розкрив сценарій

20:20

Потужна негативна енергетика: що не можна приносити на цвинтар

19:40

Розчленували і виклали з тіла герб РФ: Лубінець відреагував на страту полоненого українця

19:39

Штормовий вітер, дощі та грози: всю Україну накриє потужний циклон

19:36

Церковне свято 4 серпня: що заборонено робити у день семи сплячих отроків

19:06

"Світиться як новорічна ялинка": з'явилися знімки наслідків удару по аеродрому "Морозовськ"Відео

18:49

Путін міг погодитися на обмін з Заходом задля переговорів з Україною - Курносова

18:10

РФ готує новий наступ, ситуація ускладнюється: в ЗСУ розкрили деталі боїв на Харківщині

17:14

ЗСУ потопили підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя

17:00

Росія зазнала рекордних втрат: британська розвідка вразила ситуацією на фронті

16:59

У Сумах прогриміла серія потужних вибухів: над містом видніється дим

Реклама
16:25

Ціни різко "злетять": у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

16:25

Легендарний гурт Aerosmith ухвалив "несамовите рішення" через хворобу Стіва Тайлера

16:09

"Достатньо політичної волі": США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ

15:29

Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети "Нептун"

15:16

Антициклон охопив Україну: де 4 серпня будуть вирувати сильні дощі та грози

14:58

Солістка А-студіо стала мамою втретє і показала фото малятка

14:54

Просто та швидко: як зварити буряк за 10 хвилин – геніальний спосібВідео

14:43

Удар по бомбардувальниках РФ за 1800 км від кордону: у ГУР розповіли, що це дало

14:35

Мангове дерево на підвіконні: як виростити екзотичну рослину з кісточки

13:58

Таємні переговори за спиною: Україна побоюється обміну в'язнями між РФ і Заходом - WP

13:51

Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську: військові розкрили деталі

13:42

Дрони СБУ зачистили аеродром Морозівськ від КАБів, авіації та ППО: деталі від ЗМІ

13:03

Арештували навіть зубну щітку: у підозрюваного у вбивстві Фаріон провели обшуки

12:59

ГУР потужно атакували великий склад окупантів під Ростовом - джерело

12:43

Куля в голову: у сина популярного російського актора стріляли

12:37

Війська РФ впритул підійшли до Торецька: у DeepState розкрили деталі

12:30

Не зможуть повністю знищити: Буданов видав важливу заяву про енергетику України

12:30

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими

12:14

Небезпека з кількох напрямків: РФ хоче перерізати важливу трасу - Попович

11:41

У Путіна провалилися на півночі Харківщини: Буданов зробив прогноз про наслідки

Реклама
11:20

Урожай визріє до осені: що посадити на грядку одразу після збирання цибулі

11:16

Розслаблятися ще рано: відомо, чому відключення світла можуть повернутися

11:15

"Допоможіть вивезти дітей": волонтерка з Покровська емоційно звернулася до українцівВідео

11:09

"Не хочу його бачити": син Узєлкова публічно відрікся від батька

10:36

Уражено склади з КАБами: у Генштабі оголосили про удар по аеродрому Морозовськ

10:26

У Росії заарештували ще одного командира: в ISW назвали "цікаву" причину

10:21

Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

09:38

Нічна атака РФ по Україні: є влучання в обʼєкт інфраструктури – подробиці

09:20

Як поливати кактуси в горщику: два найкращі способи

09:17

РФ просунулася на трьох ділянках у Донецькій області: у США попередили про загрозу

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти