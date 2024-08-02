'Усі знають мене': Трамп здивував причиною, чому не піде на дебати з Гарріс

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвав Камалу Гарріс "провальним кандидатом" від демократів.

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Трамп назвав несподівану причину, чому не піде на дебати з Гарріс / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп не бачить сенсу брати участь у дебатах з кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс. Трамп аргументує це тим, що він і так "лідирує в опитуваннях". Про це кандидат від республіканців заявив в ефірі телеканалу Fox Business.

"Навіщо мені дебатувати? Я лідирую в опитуваннях. Та й усі знають її, усі знають мене. Вона хоче відкритих кордонів, вона хоче слабкої армії, вона хоче високих податків. А я хочу низьких податків, міцного кордону, я хочу жорсткої політики щодо наркотиків", - заявивТрамп.

Крім цього, він назвав Камалу Гарріс "провальним кандидатом" від демократів.

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Як зазначає Bloomberg, Трамп не вперше відмовляється від дебатів з суперниками, які можуть бути для нього незручними. Так він діяв і на етапі праймеріх від Республіканської партії, коли ігнорував дебати, посилаючись на свої високі рейтинги.

Однак, коли Трамп був офіційно висунутий кандидатом від республіканців, він почав наполягати на дебатах з кандидатом від демократів Джо Байденом. Дебати, які відбулися 27 червня, стали катастрофічними для чинного президента США.

У виданні наголосили, що Трамп втратив лідерство в так званих хитких штатах, де перемога визначає загальний результат виборів. Зараз він має 47% підтримки виборців у цих штатах, тоді як Гарріс – 48%.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

Вибори у США - вихід з гонки Байдена та кандидатура Гарріс

Нагадаємо, 2 серпня у США відбулося голосування, на якому демократи обрали свого офіційного кандидата в президенти на виборах 2024 року. За рішенням Демократичної партії, цим кандидатом стала віцепрезидент Камала Гарріс.

Кандидатура Гарріс на пост президента США з'явилася після того, як 21 липня президент США Джо Байден оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів. Тоді Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як нового кандидата від демократів.

Також віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс офіційно оголосила себе кандидатом у президенти. У передвиборчому ролику заявляється, що Трамп і Джей Ді Венс хочуть створити зі США "країну хаосу, страху і ненависті, але ми вибираємо свободу".

Як повідомляв Главред, кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше коштів, ніж кампанія Трампа, що демонструє значну підтримку її кандидатури.

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