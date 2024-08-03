Оголошено дату дебатів Трампа і Гарріс

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп змінив свою позицію і дав згоду на участь у дебатах із демократом Камалою Гарріс.

https://glavred.net/world/nazvana-data-debatov-trampa-i-harris-10585403.html Посилання скопійоване

Дебати Трампа і Гарріс відбудуться 4 вересня / Колаж: Главред, фото: Instagram К. Гарріс, ua.depositphotos.com

Президентські дебати республіканця Дональда Трампа і демократа Камали Гарріс відбудуться 4 вересня. Раніше Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс, оскільки на той момент вона ще не була офіційним учасником перегонів за крісло глави Білого дому.

Як повідомляє Reuters, Трамп дав згоду на пропозицію Fox News провести дебати з Гарріс 4 вересня.

"Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією", - сказав Трамп у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social, згадавши про дебати з Байденом. відео дня

Очікується, що дебати відбудуться в Пенсільванії.

Чому Трамп відмовлявся дебатувати з Гарріс

Після того, як 21 липня Байден вийшов із президентських перегонів і підтримав Гарріс, Трамп сказав, що не братиме участі з нею в дебатах, оскільки Гарріс не є офіційним кандидатом.

Проте пізніше Гарріс отримала голоси делегатів, які потрібні для висунення в президенти від Демократичної партії.

Гарріс готова до дебатів

Кандидатка від демократів Гарріс ще в липні говорила, що вона готова дебатувати з Трампом і погодилася на пропозицію телеканала Fox News, який пропонував провести захід 17 вересня.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вибори президента США-2024 - головні новини за темою:

Президент США Джо Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів 21 липня. Шанси Байдена на президентство суттєво похитнули невдалі дебати з Трампом, які відбулися 28 червня. Байден підтримав свого віцепрезидента Камалу Гарріс як нового кандидата на пост глави Білого дому.

Камала Гарріс офіційно стала кандидатом у президенти від Демократичної партії. Під час голосування кандидатуру Гарріс підтримала більшість демократів. Офіційно про рішення мають оголосити 6 серпня.

Гарріс уже випереджає Трампа у коливаючихся штатах. Якщо говорити у цілому, Гарріс у "доленосних" для виборів американського президента штатах випереджає свого візаві на 1%.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред