Ядерні погрози не працюють, Путін може розіграти 'золоту карту' - The Washington Post

Путін шукає більш виважену й обмежену відповідь Заходу, якщо Україні дозволять використовувати ракети більшої дальності для завдання ударів по РФ.

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Путін почав розуміти, що ядерний шантаж не працює / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін шукає нові способи для того, щоб змусити країни Заходу дотримуватися його "червоних ліній", оскільки в Кремлі зростає усвідомлення того, що ядерний шантаж не працює.

Як пише The Washington Post, на початку вересня Путін попередив, що якщо Захід схвалить удари України вглиб Росії, це означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО. Російські пропагандисти кинулися брязкати ядерною зброєю. При цьому в Кремлі стали розуміти, що повторне використання ядерної загрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються.

Аналітики і чиновники, близькі до російських дипломатів, кажуть, що натомість Путін шукає більш виважену та обмежену відповідь Заходу, якщо той дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для завдання ударів по Росії.

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"Відбулося перенасичення ядерними погрозами. До таких заяв уже є імунітет, і вони нікого не лякають", - сказав російський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Російський академік, який має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, назвав ядерний варіант "найменш можливим" зі сценаріїв, "тому що він справді призведе до невдоволення серед партнерів Росії на глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військового погляду, він не дуже ефективний".

У якому випадку Путін піде на застосування ядерної зброї

Засновник французької політичної консалтингової компанії R-Politik Тетяна Станова вважає, що "є варіанти, які він [Путін] не хоче застосовувати, а є варіанти, які він [Путін] готовий розглянути вже сьогодні". При цьому, за її словами, кремлівський диктатор вважає ядерну зброю "найгіршим варіантом для всіх, зокрема і для себе".

Станова вважає, що "ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатися лише в тому випадку, якщо "Путін відчує загрозу існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він вважатиме, що іншого виходу немає".

"У такій ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, що він обговорює зараз", - сказала вона.

Які варіанти тиску на Захід є у РФ

На зняття обмежень на нанесення ударів Україною по військових цілях у Росії Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових об'єктів або іншої інфраструктури на Заході, де участь РФ буде важко довести. Як вважає почесний професор військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні Лоуренс Фрідман, РФ також може звернутися до маріонеткових угруповань, що вже борються проти західних інтересів, як-от ополчення Хуті в Ємені, що нападає на судна в Червоному морі.

Пов'язаний із Кремлем політолог Сергій Марков припустив, що можливими відповідями можуть стати закриття посольства Великої Британії в Москві та удари по авіабазах у Польщі та Румунії, де базуються винищувачі F-16, які розгортає Україна.

"Оскільки Росія впевнена, що в якийсь момент удари по Москві обов'язково відбудуться, то ми повинні вдарити першими", - сказав він.

Марков заявив, що Путін може спробувати збільшити загрозливу риторику і розіграти "золоту карту", пішовши на ескалацію перед виборами.

"Якщо Путін піде на ескалацію, то США боятимуться ядерної війни, і Трамп переможе", - ідеться у повідомленні.

Фрідман також зазначив, що ядерні погрози Путіна навмисно двозначні, щоб посилити відчуття небезпеки.

"Це звучить загрозливо, але насправді він ніколи не говорить дуже конкретно про те, що він збирається робити. Він дозволяє нам робити наші власні інтерпретації, і люди інтерпретують найгірше", - сказав професор Королівського коледжу.

Станова додала, що і Путін, і його оточення поки не розуміють, яку реакцію обрати на кожну конкретну дію.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж Кремля - останні новини

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Які країни володіють ядерною зброєю / Инфографика: Главред

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