'Море вибухів було': РФ атакували дрони, горить НПЗ у Ростовській області

Губернатор Ростовської області підтвердив атаку на НПЗ у Новошахтинську. За його словами, регіон атакували понад 30 БПЛА і три ракети.

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На Новошахтинському НПЗ після вибухів спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У РФ заявили про атаку дронів на Ростовську область

Відомо про пожежу та вибухи на НПЗ у Новошахтинську

У ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, було чути багато вибухів і автоматні черги.

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"Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили", - повідомив очевидець.

"Море вибухів було... Черги автоматні періодично, звуки збитих ракет", - додав ще один місцевий житель.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ / скріншот

Вибухи над містом лунали щонайменше 40 хвилин.

Дивіться відео - У Ростовській області гриміли вибухи, спалахнула пожежа на НПЗ:

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області підтвердив атаку на НПЗ у Новошахтинську.

"Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Аварійно-рятувальні підрозділи виїхали на місце", - зазначив чиновник.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За його словами, Ростовську область атакували понад 30 БПЛА і три ракети.

"Сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт, Кам'янська, Міллерово і Новошахтинська. Більшу частину повітряних цілей було нейтралізовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу.

Карта НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 листопада було атаковано нафтопереробний завод у Саратові. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Удар по НПЗ у Саратові здійснено за допомогою дронів у рамках операції української розвідки.

Увечері 26 жовтня, в російській Рязані годину звучала повітряна тривога. На фоні тривоги в районі Рязанського нафтопереробного заводу помітили заграву.

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня. На території заводу того дня виникла велика пожежа після повідомлень мера Москви Сергія Собяніна про нібито падіння БПЛА на НПЗ. Московська влада не приховувала, що падіння безпілотника пошкодило технічне приміщення об'єкта.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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