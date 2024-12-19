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"Море вибухів було": РФ атакували дрони, горить НПЗ у Ростовській області

Анна Ярославська
19 грудня 2024, 07:40
373
Губернатор Ростовської області підтвердив атаку на НПЗ у Новошахтинську. За його словами, регіон атакували понад 30 БПЛА і три ракети.
Новошахтинський НПЗ, пожежа
На Новошахтинському НПЗ після вибухів спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У РФ заявили про атаку дронів на Ростовську область
  • Відомо про пожежу та вибухи на НПЗ у Новошахтинську

У ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, було чути багато вибухів і автоматні черги.

відео дня

"Яскравіше небо стало. Як минулого разу, коли бомбили", - повідомив очевидець.

"Море вибухів було... Черги автоматні періодично, звуки збитих ракет", - додав ще один місцевий житель.

Пожежа на Новошахтинському НПЗ
Пожежа на Новошахтинському НПЗ / скріншот

Вибухи над містом лунали щонайменше 40 хвилин.

Дивіться відео - У Ростовській області гриміли вибухи, спалахнула пожежа на НПЗ:

Скриншот

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області підтвердив атаку на НПЗ у Новошахтинську.

"Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів. Аварійно-рятувальні підрозділи виїхали на місце", - зазначив чиновник.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За його словами, Ростовську область атакували понад 30 БПЛА і три ракети.

"Сили протиповітряної оборони були задіяні для захисту Таганрога, Батайська, Ростова, Шахт, Кам'янська, Міллерово і Новошахтинська. Більшу частину повітряних цілей було нейтралізовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що через падіння фрагментів безпілотника дістала поранення одна людина в населеному пункті під Ростовом. Їй надано необхідну допомогу.

'Море вибухів було': РФ атакували дрони, горить НПЗ у Ростовській області
Карта НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на НПЗ у Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 листопада було атаковано нафтопереробний завод у Саратові. Операцію провело Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Удар по НПЗ у Саратові здійснено за допомогою дронів у рамках операції української розвідки.

Увечері 26 жовтня, в російській Рязані годину звучала повітряна тривога. На фоні тривоги в районі Рязанського нафтопереробного заводу помітили заграву.

Московський нафтопереробний завод зупинив роботу комбінованої установки Євро+, запущеної 2020 року, після прильоту 1 вересня. На території заводу того дня виникла велика пожежа після повідомлень мера Москви Сергія Собяніна про нібито падіння БПЛА на НПЗ. Московська влада не приховувала, що падіння безпілотника пошкодило технічне приміщення об'єкта.

Інші новини:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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