Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

Операція українських військових стала другим успішним проривом ворожого кордону.

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Десантники продовжують просування вглиб Росії в рамках Курської операції / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБР, скрін з відео

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали ще одну ділянку кордону країни-агресора Росії. Про це повідомили в бригаді на Facebook.

"Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Українські військові проробили проходи в інженерних загородженнях, після чого десантно-штурмові підрозділи зайшли на ворожу територію та провели перші бої в прикордонній смузі. Згодом танкісти ДШВ "розібрали" опорний пункт противника.

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У бригаді наразі не повідомляють, де саме вдалося здійснити прорив кордону ворога, однак пообіцяли, що далі буде більше цікавих новин з цього напрямку про операції десантників.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео прориву українських десантників:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що Україна почала застосовувати новий спосіб ведення бойових дій. Тепер ЗСУ ведуть маневрену війну, що дає серйозні можливості по всій лінії фронту та у Курській області, де українські сили впевнено прориваються вперед.

Напередодні військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде заявив, що шанси узяти під контроль будь-які важливі об'єкти або населені пункти в регіоні, зокрема, Курську АЕС для ЗСУ невеликі, адже українська армія не залучала достатню кількість сил і резервів для цього.

Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що внаслідок перенесення українськими військовими бойових дій на територію Курської області росіяни наразі обстрілюють свою територію частіше, ніж Сумську область.

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