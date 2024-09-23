УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

Анна Косик
23 вересня 2024, 10:48
347
Операція українських військових стала другим успішним проривом ворожого кордону.
Десантники ВСУ, огонь
Десантники продовжують просування вглиб Росії в рамках Курської операції / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБР, скрін з відео

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали ще одну ділянку кордону країни-агресора Росії. Про це повідомили в бригаді на Facebook.

"Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Українські військові проробили проходи в інженерних загородженнях, після чого десантно-штурмові підрозділи зайшли на ворожу територію та провели перші бої в прикордонній смузі. Згодом танкісти ДШВ "розібрали" опорний пункт противника.

відео дня

У бригаді наразі не повідомляють, де саме вдалося здійснити прорив кордону ворога, однак пообіцяли, що далі буде більше цікавих новин з цього напрямку про операції десантників.

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео прориву українських десантників:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, що Україна почала застосовувати новий спосіб ведення бойових дій. Тепер ЗСУ ведуть маневрену війну, що дає серйозні можливості по всій лінії фронту та у Курській області, де українські сили впевнено прориваються вперед.

Напередодні військовий аналітик і експерт у сфері оборони та безпеки Агіль Рустамзаде заявив, що шанси узяти під контроль будь-які важливі об'єкти або населені пункти в регіоні, зокрема, Курську АЕС для ЗСУ невеликі, адже українська армія не залучала достатню кількість сил і резервів для цього.

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ
Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що внаслідок перенесення українськими військовими бойових дій на територію Курської області росіяни наразі обстрілюють свою територію частіше, ніж Сумську область.

Інші новини про успіхи ЗСУ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Десантно-штурмові війська війна Росії та України Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

11:21 Україна
Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

10:48 Україна
Кремль кидає моряків гинути в Україну, а флот РФ розвалюється на очах - Forbes

Кремль кидає моряків гинути в Україну, а флот РФ розвалюється на очах - Forbes

10:01 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами 49673

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 вересня: Овнам - сюрприз, Тельцю - зустріч 11571

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 вересня: Овнам - сюрприз, Тельцю - зустріч

Світло буде по 4-5 годин на добу : українців попереджають про відключення АЕС 6124

"Світло буде по 4-5 годин на добу": українців попереджають про відключення АЕС

Є перші прильоти : РФ атакувала Україну ракетами 3597

Є перші "прильоти": РФ атакувала Україну ракетами

Останні новини

12:09

Чоловік "ніколи не мав гарної стрижки" і звернувся до перукаря - що з цього вийшло

11:43

4 знаки зодіаку, яким судилося стати великими

11:40

Біля одного із міст ситуація критична: боєць ЗСУ розповів про загострення на фронті

11:38

Авокадо дозріває за 10 хвилин: геніальна підказка кулінарного експерта

11:36

Готували захоплення влади в Одесі: СБУ знешкодила бойову групу російського ГРУФото

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
11:21

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

11:04

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Зміям - невдачі, Коням - зіпсований день

11:02

Удари по складах у Росії: чи варто очікувати радикальну відповідь від РФ - КриволапВідео

11:02

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Овнам - прибуток, Тельцям - нові горизонти, Близнюкам - сваркаВідео

Реклама
10:48

Успішний прорив: українські десантники зайшли на ще одну ділянку кордону РФ

10:21

Гороскоп на завтра 24 вересня: Скорпіонам - важливий дзвінок, Володіям - вигорання

10:19

"Живемо вже майже три роки": Алан Бадоєв возз'єднався з Ольгою Навроцькою

10:01

Кремль кидає моряків гинути в Україну, а флот РФ розвалюється на очах - Forbes

09:34

Знищення арсеналу в Торопці скоротить війну: керівник ЦПД розповів про успіх ЗСУ

09:31

Залили і забули: чим прибрати запах у вуличному туалеті

09:09

Втікач Влад Яма показався в Києві з дружиною - подробиці

09:03

Ядерні погрози не працюють, Путін може розіграти "золоту карту" - The Washington Post

08:35

В порох стерли 58 будівель і залізницю: нові знімки складу РФ після атаки ЗСУФото

07:56

"Є чудова відмазка": Анна Кошмал оригінально повідомила про свою другу вагітність

07:48

РФ просунулася біля семи населених пунктів на Донбасі - DeepState

Реклама
06:52

Макрон зробив резонансну заяву щодо перегляду відносин із РФ

06:39

Чому пропозиція Сікорського по Криму є хорошою новиною, а не поганою?Погляд

05:30

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 7 секунд знайти робота

03:36

Руки бруднити не потрібно: жінка показала "геніально простий" метод чищення картоплі

01:56

Горять машини, пошкоджені будинки: РФ 6 разів вдарила по ЗапоріжжюФотоВідео

00:54

Зеленський прибув у США - перші подробиці

00:26

Росіяни потрапили в пастку: у ЗСУ анонсували хороші новини з Харківщини

00:14

Відома українська актриса вступила на службу до ЗСУ

22 вересня, неділя
22:40

РФ намагається захистити "міст Путіна: на захопленій Тузлі помітили вежі-трансформери

22:34

Є перші "прильоти": РФ атакувала Україну ракетами

21:37

У США розкрили плани Путіна щодо Курщини та попередили про небезпечний сценарій

21:34

Вибори в США: хто донатить кандидатам?Погляд

20:36

Війська РФ намагаються оточити місто на Донбасі: у DeepState розкрили деталі

20:19

"Війна стане глибшою і важчою у 2025-2026 роках": невтішний прогноз Британії

19:16

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

18:50

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експертВідео

18:20

Лукашенку пригрозили наслідками через вояж Пушиліна в Білорусь

18:17

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

17:49

Цією ракетою лякав Медведєв. Що не так із "Сарматом", який вибухнув у РФЕксклюзив

17:34

Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

Реклама
17:16

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

17:06

3 суворі заборони, які не можна порушувати: суворі прикмети 23 вересня

16:16

Що не можна робити за столом у казахів: цікаві традиції найгостиннішого народу

16:15

Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

16:11

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

15:57

Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

15:45

Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

15:23

Росіяни знищують КАБами власну територію: в ЗСУ назвали мотиви окупантів

15:18

Два тижні на візит до ТЦК: хто першим отримає повістку через Укрпошту

14:55

Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти