ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ і нафтобазі: у Генштабі описали наслідки

Коротко:
- Українські військові вночі вдарили по Рязанському НПЗ в РФ
- Було зафіксовано щонайменше 5 вибухів в районі цілі
- Крім цього, було завдано удару по одній з нафтобаз
Українські військові в ніч на 24 лютого завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в країні-агресорці Росії.
Було зафіксовано щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Про це розповіли в Генштабі Збройних сил України.
"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі розповіли попередню інформацію про наслідки, яких зазнав Рязанський НПЗ внаслідок удару.
"Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", – зазначили в Генштабі.
Крім цього, вчора, 23 лютого, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу – було зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області Росії.
"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні", – додали в Генштабі.
Дивіться відео удару по Рязанському НПЗ:
Удари України по військових цілях в РФ – останні новини
22 лютого повідомлялося, що дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані – нафтоперекачувальну станцію Нововєлічковская у Краснодарському краї. Роботу НПС було зупинено.
Також 22 лютого повідомлялося, що ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ – Генштаб здивував, що вдалось уразити. Уражені елементи, за даними Генштабу, задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.
Як раніше повідомляв Главред, в ніч на 24 лютого у Рязані прогриміли вибухи – дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ. Рязанський нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.
Читайте також:
- Три роки війни в Україні: до Києва прибули лідери іноземних держав
- "Новий етап війни": Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій
- РФ планує затягувати переговори до нескінченності: у WSJ дізналися, навіщо це Путіну
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред