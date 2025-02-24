ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ і нафтобазі: у Генштабі описали наслідки

Під час удару по Рязанському НПЗ було зафіксовано щонайменше 5 вибухів в районі цілі.

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ЗСУ вгатили по Рязанському НПЗ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

Українські військові вночі вдарили по Рязанському НПЗ в РФ

Було зафіксовано щонайменше 5 вибухів в районі цілі

Крім цього, було завдано удару по одній з нафтобаз

Українські військові в ніч на 24 лютого завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу в країні-агресорці Росії.

Було зафіксовано щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Про це розповіли в Генштабі Збройних сил України.

відео дня

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф", – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі розповіли попередню інформацію про наслідки, яких зазнав Рязанський НПЗ внаслідок удару.

"Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", – зазначили в Генштабі.

Крім цього, вчора, 23 лютого, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтобазу – було зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області Росії.

"Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде… Слава Україні", – додали в Генштабі.

Удар по Рязанському НПЗ/ скрін

Дивіться відео удару по Рязанському НПЗ:

Удари України по військових цілях в РФ – останні новини

22 лютого повідомлялося, що дрони СБУ знеструмили та зупинили важливий об’єкт на Кубані – нафтоперекачувальну станцію Нововєлічковская у Краснодарському краї. Роботу НПС було зупинено.

Також 22 лютого повідомлялося, що ЗСУ атакували супер-цінний об'єкт РФ – Генштаб здивував, що вдалось уразити. Уражені елементи, за даними Генштабу, задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Як раніше повідомляв Главред, в ніч на 24 лютого у Рязані прогриміли вибухи – дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ. Рязанський нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.

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