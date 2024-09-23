Кремль кидає моряків гинути в Україну, а флот РФ розвалюється на очах - Forbes

Нестача особового складу в російській армії призводить до того, що навіть моряків єдиного авіаносця РФ змушують воювати.

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Загальна мобілізація ризикована для Кремля, тому ресурси витягують тепер з морських екіпажів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони Росії, Вікімедіа

Єдиний авіаносний крейсер російського флоту "Адмірал Кузнєцов" країна-агресор Росія не відправляла на службу вже вісім років. Схоже, в РФ і не збираються надалі його експлуатувати, адже протягом останніх місяців Кремль перепризначив старих моряків судна до армії.

Як пише Forbes, тепер вони воюють в Україні та гинуть. Це вкотре доводить, що в російській армії існує нестача живої сили, а найбільші військові кораблі флоту РФ у вкрай занедбаному стані.

Аналітик Moklasen повідомив, що вперше влада РФ перепризначила приблизно 1500 осіб з числа екіпажу крейсера. З них сформували так званий "фрегатний" механізований батальйон у складі 1-ї гвардійської танкової армії. Російські моряки вели бої навколо Харкова та на півночі України, а згодом іх перекинули на Покровський напрямок.

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"Те, що росіяни, мабуть, тягнуть людей з Кузнєцова, не дивно. Кремль вживає екстремальних заходів, щоб мобілізувати 30 000 свіжих військових, необхідних йому щомісяця, щоб компенсувати втрати на полі бою — вбитих, поранених і полонених — в Україні", - йдеться у статті.

Єдиною альтернативою для Кремля може стати хіба що загальнонаціональний призов, однак він досить ризикований для політичного режиму кремлівського диктатора Путіна. Тому, так як крейсер не збираються повертати у море, його екіпаж вирішили задіяти для поповнення втрат.

Іншою проблемою Росії є загальний стан флоту, особливо великих військовий кораблів. Побудувати новий авіаносець, замість "Адмірала Кузнєцова", РФ не може. До цього не готова промисловість країни-агресора.

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Крейсер "Адмірал Кузнєцов" / Інфографіка: Главред

Стан Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україні почала працювати над знищенням ворожого флоту. Тільки за останні місця ЗСУ вдалося уразити важливі об'єкти ворога. Наприклад, українські сили завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Напередодні у Росії виникли проблеми із паромом "Славянин", по якому українські військові завдали удару. Він був важливим елементом для російської логістики.

В середині літа 2024 року Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць через удари українських ракет та морських безпілотників по базі в Севастополі. Вона є логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів.

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