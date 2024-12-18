Серія вибухів в РФ: відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону

Місцеві повідомляли про уламки в районі Ростаертрола - підприємства, що виробляє гвинтокрили.

https://glavred.net/world/seriya-vzryvov-v-rf-izvestno-o-pozhare-na-vazhnom-zavode-v-rostove-na-donu-10623284.html Посилання скопійоване

Вибухи в Ростові-на-Дону / колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, pixabay

Головне:

В Ростові-на-Дону прозвучали потужні вибухи

Відомо про пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш

Міноборони РФ промовчало про вибухи в Ростові-на-Дону

Уночі, 18 грудня, в російському Ростові-на-Дону прозвучали потужні вибухи. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в Ростові-на-Дону вночі в проміжок між 01:15 та 02:00 пролунало щонайменше 6 вибухів.

відео дня

"Повідомляють про пожежу та запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається у тому числі модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом. Також місцеві повідомляли про уламки в районі Ростаертрола - підприємства, що виробляє гвинтокрили. Потребує додаткової верифікації , але навіть на рівні чуток та психологічного впливу - добра новина", - написав Андрющенко.

Він додав, що в Таганрозі в цей самий час фіксували роботу ППО.

"Намагались збити те, що потім прилетіло в Ростовський Ростсельмаш", - сказав радник міського голови Маріуполя.

Він також зауважив, що у щоденному звіті Міноборони РФ промовчало про Ростов-на-Дону.

"Вірна ознака того, що прилетіло туди, куди треба та наслідків такі, що про них краще промовчати", - підсумував Андрющенко.

Вибухи в Ростові-на-Дону - відео:

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 14 грудня в Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення.

Також відомо, що 14 грудня в місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора Росії прямо на аеродромі було знищено винищувач Су-30. Напередодні в місті Краснодар унаслідок пожежі було виведено з ладу три залізничні локомотиви.

Крім того, у ніч на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, унаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М. Берієва". Водночас, у Брянську після атаки БПЛА загорівся нафтопереробний завод "Транснефти".

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред