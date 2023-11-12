Нові військові переговори США і Китаю пріоритет для зустрічі Байдена і Сі - Bloomberg

Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами.

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США сповнені рішучості домогтися відновлення зв'язків між військовими - Bloomberg / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключовою темою переговорів між президентом США Джо Байденом і лідером КНР Сі Цзіньпіном стане відновлення військових зв'язків між двома країнами. Про це пише pахідне ділове агентство Вloomberg.

Як повідомляють журналісти, у Вашингтоні "сповнені рішучості" у відновленні таких ліній взаємин "аж до тактичного і оперативного рівня", оскільки вважають, що це відповідає інтересам нацбезпеки США.

Також в ході зустрічі, яка відбудеться 15 листопада в Сан-Франциско, лідери двох країн обговорять питання Ірану і загроз для безпеки регіону, які він генерує.

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Як каже радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, президент США "сповнений рішучості домогтися відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це відповідає інтересам національної безпеки США".

Саме це питання є для американського президента, оскільки, за словами чиновника Білого дому, США "потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків або непорозуміння".

Журналісти зазначають, що комунікації на рівні військових Китай призупинив у 2022 році. Так Пекін відреагував на візит тодішнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, проти якого різко виступав офіційний Пекін.

Ще більше ускладнилися зв'язки на рівні військових відомств після того, як в КНР відсторонили від поста в жовтні Міністра оборони країни Лі Шан Фу. Нібито після цього главі Пентагону Ллойду Остіну більше не було з ким контактувати в Пекіні за профілем.

Загроза ядерного протистояння

Росія, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах, що може свідчити про намір держав відновити випробування ядерної зброї. Такої позиції дотримуються американські аналітики. Вони нагадали, що після Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року країни не проводили подібних випробувань.

Росія готується відновити випробування ядерної зброї, вважають журналісти Reuters. Вони акцентували увагу на тому, що російський парламент після заяв Путіна повинен розглянути питання про відкликання РФ ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару. Як вважає чиновник, Росія не використовує ядерну зброю до тих пір, поки Захід їй не дозволятиме цього робити.

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