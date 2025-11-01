Рус
Українців почали серйозно штрафувати за "гучні" авто: що відомо

Даяна Швець
1 листопада 2025, 08:20
В Раді пообіцяли пряму заборону надмірного шуму з великими штрафами (від 17 000 до 34 000 грн) і позбавленням прав.
Чи карають в Україні за гучний глушник / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Яким чином можна уникнути штрафу за вихлоп
  • Чому гучні автомобілі не затримують
  • Як зробити басовий звук авто і не порушити закон

Для багатьох молодих автолюбителів гучне рикання двигуна здається символом потужності, впевненості й навіть стилю. Але для інших учасників дорожнього руху та мешканців міст це справжня морока. І якщо сусідів дратує цей рев, то що ж із цього приводу говорить українське законодавство? Главред з посиланням на експертів РБК-Україна розповідає, який рівень шуму вважається допустимим за Правилами дорожнього руху та які санкції можуть чекати на власників "гучних" авто.

Штраф за надто гучний глушник

Проблема шумних вихлопів в Україні досі залишається у правовому вакуумі. Закон прямо не визначає, що саме вважати "надмірним шумом". Водночас ПДР містять пункт 31.4.6, який забороняє експлуатацію транспортного засобу, якщо його "система випуску відпрацьованих газів несправна". За таке порушення передбачено штраф у розмірі 340 гривень (ст. 121 ч.1 КУпАП).

відео дня

Фактично, якщо глушник створює гучний шум, це вже може бути підставою для покарання, але лише в тому випадку, якщо буде доведено його технічну несправність.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено
Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Чому поліція часто не карає "гучних" водіїв

Досвідчені водії, які люблять кататися із "прямотоком", знають, як уникнути відповідальності. Коли поліцейський зупиняє таку машину, водій може заявити, що глушник зламався буквально "за рогом", а він саме прямує до СТО для ремонту. У такому разі це вважається не експлуатацією авто, а рухом до місця ремонту, що не є порушенням (пункт 31.5 ПДР).

Крім того, довести факт перевищення рівня шуму на місці практично неможливо. Щоб пред’явити претензії, патруль повинен мати спеціальний шумомір. А таких приладів наразі в поліцейських просто немає. Тож навіть якщо вихлоп чути за кілька кварталів, формально довести порушення майже нереально.

Законопроєкт про боротьбу з шумом і штрафи до 34 000 грн

У 2023 році депутати намагалися нарешті розв’язати цю проблему. Так, законопроєкт №9564 від 4 серпня 2023 року передбачав пряме покарання за надмірний шум від автомобілів і мотоциклів. Згідно з ним, порушникам загрожував штраф від 17 000 до 34 000 гривень, а також позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Однак документ так і не був прийнятий. Під час обговорення депутати та експерти вказали на низку недоліків, головним із яких стала "складність доведення самого факту порушення тиші". Тому ініціатива поки що залишилася на папері, хоча задум законодавців отримав підтримку суспільства.

Як зробити звук потужним, але законним

Глибоке, "басове" звучання двигуна й справді може виглядати ефектно. Але важливо, щоб тюнінг не суперечив законодавству. Фахівці з акустики зазначають, що змінити тембр звуку можливо навіть без перевищення допустимого рівня децибелів.

Для цього потрібне спеціальне обладнання й технічні знання. Можна змінити частотний діапазон вихлопу, зробивши його нижчим або, навпаки, піднявши тональність. Така модернізація не порушує закон, якщо загальний рівень шуму залишається в межах норми. Щоправда, сьогодні в Україні майже немає тюнінг-ательє, які займаються подібними рішеннями професійно.

Штрафи на дорогах України - що відомо

Главред розповідав про штрафи за лобове скло. Експерти пояснили, що в авто може привернути увагу поліції.

Також, щоб не нарватися на штраф, пояснювалося, через скільки годин після вживання алкоголю можна сідати за кермо. Слід пам'ятати, що ні вживання жирної їжі, ні фізична активність не мають здатності прискорювати процес розщеплення алкоголю в організмі.

Однак нещодавно український суд ухвалив несподіване рішення. Полтавський суд скасував штраф водієві, який сів за кермо напідпитку, щоб урятувати людину.

Також розповідалося, чому розряджається акумулятор - головна причина, про які не здогадуються водії.

Більше новин для автомобілістів:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

штраф авто ПДР штрафи на дорогах автомобілі
18:37

"Кошти не зараховані": клієнт ПриватБанку втратив $100 за кілька хвилин

18:28

Суд обрав запобіжний захід колишньому меру Одеси Труханову – перші подробиці

18:16

"Зробив купу дурниць": Колін Фаррелл розповів, як розлютив Тома Круза на зйомках

17:57

Ракети Нептун в дії: ЗСУ атакували ТЕЦ та електропідстанцію в РФ

17:57

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

17:40

Однією країною Європи правлять одразу три президенти - як так сталося

17:26

Безпілотники з ШІ прискорюють війну в Україні, проте є небезпечний момент - ЗМІ

17:20

Осінній похід: що взяти з собою і як одягнутися, щоб не замерзнути і не промокнути новини компанії

17:09

Іграшкові копії Шахедів для дітей: в Росії вийшли на новий рівень цинізму

16:58

"Мої діти говорять російською": Приходько жорстко "пройшлася" по Мандзюк

