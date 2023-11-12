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Перемога Трампа на виборах може призвести до війни США та Китаю - аналітик

Анна Ярославська
12 листопада 2023, 01:37
Політика Дональда Трампа на посаді президента США, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки.
Анатолій Октисюк, Дональд Трамп, США, Китай
Анатолій Октисюк розповів, якими будуть відносини США і Китаю в разі президенства Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com/ua

Якщо в США до влади прийде Дональд Трамп, це може призвести до війни Америки з Китаєм, щонайменше, в економічному плані. Таку думку озвучив політичний експерт аналітичного центру Democracyhouse Анатолій Октисюк.

"Ризики такого сценарію зростають, оскільки політика Трампа, ймовірно, буде спрямована на поглиблення конкуренції з Китаєм у сфері економіки. Тоді американці продовжать протекціоністські заходи, будуть переносити виробництво США з Китаю в Індію, В'єтнам, Таїланд або Філіппіни і спонукатимуть до цього своїх союзників", - сказав аналітик в інтерв'ю Главреду.

При цьому, за його словами, економічна війна для Китаю ще гірша, ніж справжня.

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"А якщо США почнуть випилювати Китай зі світових економічних ланцюжків, обмежувати торгівлю китайських компаній, це буде призводити до загострення і конфронтації", - вважає Октисюк.

Як повідомляв Главред, Анатолій Октисюк пояснив, хто був би найкращим президентом США для України - Джо Байден або Дональд Трамп.

Також він розповів, що буде за допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах.

Хто такий Анатолій Октисюк

Анатолій Октисюк - експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse.

До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання щодо війни Росії проти України.

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