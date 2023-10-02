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Реакція не буде ядерною: як Захід відреагує на ядерний удар РФ

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 16:45 оновлено 2 жовтня, 16:49
Якщо Росія використає ядерну зброю, то опиниться в повній економічній ізоляції.
Михайло Гончар, ядерка
Якщо РФ застосує ядерку, то реакція Заходу не буде ядерною / Колаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Якщо Росія застосує ядерну зброю, то реакція Заходу не буде ядерною. Про це в інтерв'ю Главреду заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

Він переконаний, що після подібного кроку Росія буде в повній ізоляції.

"Те, що запустять кілька "Томагавків" туди, звідки прилетіло – це одне. А друге - Росія потрапить вже в тотальну економічну ізоляцію, що так само не сподобається і Китаю. Тому тут питання не тільки в тому, що в Кремлі можуть ігнорувати, наприклад, американську позицію і демонструвати рішучість перед американцями і НАТО в цілому", - говорить Гончар.

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Він переконаний, що Кремль має враховувати також і позицію Китаю, Індії, які є основними контрибуторами до бюджету війни через придбання російських енергоресурсів. Індії, як ядерній країні, невигідна ядерна ескалація.

"Тому незважаючи на всю пропагандистську риторику про необхідність демонстрації рішучості і готовності перетворити когось в "радіоактивний попіл", в реальності все це виглядає зовсім інакше. Але пропаганда продовжує робити своє - очевидно, що вони від цієї риторики не відмовляться. Більш того, поява таких статей, як караганівська, теж служить елементом пропаганди застосування ядерної зброї (при тому, що до реального застосування може і не дійти)", - говорить Гончар.

Нагадаємо, що РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах. Аналітики в США не виключають, що Китай, Росія і Сполучені Штати можуть вести підготовку до нових випробувань, пов'язаних з ядерними озброєннями.

Жданов озвучив хард-варіант завершення війни в Україні. Експерт вважає, що ядерної катастрофи не уникнути. Але це будуть не обстріли Росією наших ядерних об'єктів.

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