УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Навіщо США і РФ готують ядерні полігони: розкрито план дій Заходу

Яна Ставська
2 жовтня 2023, 15:20 оновлено 2 жовтня, 15:29
Поява в ЗМІ інформації про підготовку ядерних полігонів теж є фактором взаємного стримування "ядерних" держав, вважає Гончар.
ядерна зброя, Путін, байден, ядерка
Захід тільки заохочує Росію до ядерного шантажу, впевнений експерт / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот, УДМ

США, Китай і Росія готуються до відновлення ядерних випробувань, про що свідчать раніше опубліковані CNN дані про посилену активність на ядерних полігонах країн. Далі слід чекати самих випробувань, але не так швидко.

Як розповів в інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, зараз, зважаючи на дії Росії, немає жодної діючої російсько-американської угоди про стратегічні ядерні сили, які в основному були закладені ще за часів Холодної війни між СРСР і США.

Гончар зазначив, що ядерні держави, бачачи протягом півтора року повномасштабного вторгнення неможливість якогось дипломатичного врегулювання російсько-української війни і головне - приборкання Росії, стали поступово оглядати свої ядерні арсенали.

відео дня

За його словами, в середовищі країн-учасників "ядерного клубу", якщо між ними відбудеться зіткнення, всі прийшли до висновку, що їхні ядерні арсенали істотно застаріли і потребують глибокої модернізації.

"Відповідно, потрібна і серія тестових випробувань. Не тільки шляхом комп'ютерного моделювання, як це робили протягом останніх 30 років (тому що останній атомний вибух був на початку 1990-х). Далі з'явилися досконаліші комп'ютерні моделі і було заявлено, що немає необхідності робити фізичні ядерні вибухи.

Разом з тим, поява інформації про полігони теж є фактором взаємного стримування, який безперечно базується на реальних процесах, вважає Гончар. Через "ядерний шантаж Росії" країни Заходу (особливо США) намагаються не "приборкати" агресора, а недопустити ядерної війни між РФ і НАТО.

А такий підхід, зауважив експерт, тільки заохочує Росію до "ядерного шантажу", весь час підвищуючи ставки.

"Як наслідок, ми бачимо російську тактичну ядерну зброю на території Білорусі і приготування полігонів до випробувань, а також звинувачення сторонами один одного в тому, хто це перший почав", - додав Гончар.

Експерт згадав період Холодної війни, коли сторони звинувачували одна одну в тому, хто з них розкручує гонку озброєнь. Історія, на думку Гончара, повторюється.

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював Енергетичні Програми та Київське представництво "Номос-енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року-член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова і Центру дослідження Росії.

РФ і США готують ядерні полігони

У вересні CNN, посилаючись на супутникові знімки, писав, що Росія, США і Китай побудували нові об'єкти і прорили додаткові тунелі на своїх ядерних полігонах.

Супутникові знімки, які зробили протягом 3-5 останніх років, показують, що на полігонах прорито нові тунелі під горами, дороги і побудовано сховища. Зафіксовано й рух транспортних засобів на таких об'єктах.

У лютому 2023 року Росія вийшла з Договору про стратегічні наступальні озброєння. Як заявляв тоді Путін, йшлося про "призупинення" участі країни-агресорки в договорі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії новини США ядерна зброя Володимир Путін Джо Байден Михайло Гончар
Реклама

Головне за день

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному стані

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному стані

13:38 Україна
ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

13:26 Світ
Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

12:56 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:20

Навіщо США і РФ готують ядерні полігони: розкрито план дій Заходу

15:15

Чи готовий Захід надати "ядерну парасольку": Гончар розкрив, що Україну чекатиме далі

15:03

У Лариси Доліної народилася онука від її ексчоловіка - реакція путіністки

14:53

Бізнес на рівному місці: навіщо люди збирають каштани і що з них роблять

14:46

"Зрадник" : у РФ закотили істерику через пілота, який перегнав Мі-8 в Україну

Росія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - ГончарРосія взяла курс на ядерні випробування, Захід прикидається страусом - Гончар
13:41

Надя Дорофєєва чекає дитину від Міші Кацуріна - ЗМІ

13:38

У Херсоні приліт під час атаки окупантів: потерпілі в критичному станіФото

13:26

ЄС розшириться від Лісабона до Луганська: у Німеччині зробили гучну заяву

13:18

Сили оборони отримали вже 230 авто за сприяння Favbet Foundation

Реклама
12:56

Потужний удар ЗСУ на півдні: українські захисники "перемололи" сотні росіян

12:49

Не потрібно лупити молотком і затискати в дверях: як легко очистити волоські горіхи

12:26

Лише 5% людей за 11 секунд можуть помітити соняшник, що ховається серед бджіл

12:24

Більшість людей не знайдуть метелика на дереві: хитра головоломка для найуважніших

12:05

"Пиріг" з 3 інгредієнтів вбере весь бруд зі сковороди: як його приготувати

12:02

В Україну йде похолодання та дощі: синоптик назвав точні дати

11:59

Андрію Данилку - 50: топ-7 несподіваних та маловідомих фактів про артиста

11:49

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: що принесуть два затемнення і підступний ПлутонЕксклюзив

11:41

Чому небо блакитне: просте шкільне питання змусило українців червонітиВідео

11:38

Що означає слово "ровер" і чи можна його вживати: Авраменко пояснив важливі нюансиВідео

11:34

Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

Реклама
11:04

Місячний календар на 3 жовтня: супутник попереджає про небезпеку в грошових справах і здоров'ї

11:01

Уоллес закликав Зеленського мобілізувати більше молоді

10:42

Важливіше, ніж ви думаєте: навіщо потрібно дзеркало в ліфті

10:41

РФ готує масовані удари: українців попередили, чим планує бити ворог

10:37

Дрони атакували в російському Смоленську авіазавод, де виготовляли ракети Х-59Відео

10:04

Гороскоп Таро на жовтень 2023: Терезам - хвороба, Стрільцям - свято, Скорпіонам - ясністьВідео

09:36

РФ намагається повернути втрачені позиції: стягнула резерви та кинула їх на штурм

09:31

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: кого завалить грошима

09:28

Окупанти атакували Харків: були влучання ворожих ракет С-300 за межами міста

09:18

Іменини 3 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:15

У матері – осколкові поранення, постраждали 2 дітей: РФ обстріляла будинок в ХерсоніФото

08:37

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 жовтня: Ракам - економити, Скорпіонам - уникати конфліктів

08:37

Ілон Маск опублікував цинічний мем із Зеленським і влип у новий скандал

08:21

РФ вночі вдарила по Україні: є влучання, пошкоджена лікарня і критична інфраструктура

08:09

Найдешевший рецепт з усіх можливих: готуємо запечені яблука з медом і корицею за 30 хвилин

07:58

"За помилки доводиться платити": Огризко пояснив, чому РФ напала на Україну

07:15

На війні в Україні загинув естонський доброволець з позивним "Стінгер"

06:43

Знову може стати серйозною загрозою для ЗСУ: в ISW розкрили деталі відродження ПВК "Вагнера"

06:12

Чому американці голосують за Трампа?Погляд

05:00

Що потрібно покласти в кишеню 3 жовтня, щоб захиститися від проблем: прикмети дня

Реклама
02:18

Не періть так куртки: помилки, які зіпсують речі

01:30

Режим Путіна знесуть: ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій заколоту у РФВідео

00:28

"Німеччина потягнеться до росіян": Польща застерігає Зеленського від союзу з німцями

01 жовтня, неділя
23:20

Війна затягнеться, якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря: тривожний прогноз експерта

22:46

Операція "Бариня" : у ГУР розповіли про долю завербованого російського офіцера

22:05

Єфросиніна згадала зворушливу історію про те, як її чоловік пішов у ЗСУ

21:50

Куля застрягла біля серця: дивовижна історія порятунку українського військового

21:31

Чи можна молитися без натільного хрестика: прості відповіді здивують навіть скептиків

21:29

Голос країни-13 - 5 випуск: підсумки першої частини вокальних батлівВідео

20:36

"Це вільні вибори": в ЄС відреагували на перемогу антиукраїнської партії в Словаччині

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти