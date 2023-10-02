Росія скоро може випробувати ядерну ракету в Антарктиді - The New York Times

Теоретична дальність польоту цієї ракети становить тисячі кілометрів.

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РФ може випробувати ядерну ракету в Антарктиді / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, Sentinel Hub

Росія може готуватися до випробувань експериментальної крилатої ракети з ядерним двигуном. Ці випробування РФ може провести в Антарктиді. Про це повідомляє The New York Times.

Теоретична дальність польоту цієї ракети становить тисячі кілометрів. Видання не виключає, що РФ вже могла провести випробування.

За даними видання, було помічено пересування літаків і транспортних засобів на базі у віддаленому арктичному регіоні. Там окупанти готуються до випробування ракети "Буревісник" або SSC-X-9 Skyfall. У цьому ж регіоні з'являлися і американські спостережні літаки.

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Ще 31 серпня Кремль випустив авіаційне повідомлення про "тимчасову небезпечну зону". Пілотам рекомендувалося уникати частини Баренцевого моря біля узбережжя і в 19 км від Паньково на Новій Землі. Це повідомлення продовжили до 6 жовтня.

На початку серпня на авіабазі Рогачево в 160 км від місця запуску були помічені два російські літаки, які призначені для збору даних про пуски ракет. Там вони перебували до 26 вересня.

Поки складно точно визначити, випробували окупанти ракети або ще планують випробувати.

Раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив про те, що ризик використання ядерної зброї величезний. Сауле Нііністьо нагадує Європі бути обачними щодо ризиків ескалації повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Гончар розповів про те, чи готовий Захід надати "ядерну парасольку". Експерт вважає, що так чи інакше, членство НАТО - це те, що сьогодні виглядає єдиною гарантією безпеки.

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