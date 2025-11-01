Будинки аж трусило, а під Москвою згасло світло: дрони масовано атакували Росію

Під час атаки вибухи були такої сили, що на вулицях спрацьовували автомобільні сигналізації.

Що відомо про наслідки атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/UALandForces, скріншоти

Головне:

Майже сотня дронів атакувала Росію

У Московській області зникло світло у цілому місті

У Тульській області росіяни скиглили через атаку дронів

У ніч на 1 листопада у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Одразу в десяти регіонах російська ППО намагалася боротися з безпілотниками, які пролітали над головами місцевих жителів.

Міноборони РФ повідомило, що цієї ночі нібито протиповітряна оборона збила 98 українських безпілотників. Однак у Мережі з'явилися кадри, які свідчать про те, що, ймовірно, влучання в окремі об'єкти таки були.

В Московській області зникло світло

Ще ввечері 31 жовтня дрони почали помічати на території РФ. За дивним збігом обставин у підмосковному Жуковському зникло світло. Однак в адміністрації міського округу, як пишуть російські ЗМІ, заявили, що це сталося "через автоматичне вимкнення обладнання напругою 10 кВ".

В Тульській області росіяни поскаржились на тремтіння будинків

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко в Telegram опублікував відео з Тули, яке знімав один із місцевих жителів під час атаки дронів. Мешканець Росії поскаржився, що дрони літають просто над головою.

"Весь будинок ходуном. Я чую його (дрона - Главред) дзижчання", - додав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео, як гриміли вибухи в Тулі:

Згодом губернатор області Дмитро Міляєв заявив, що уламки БПЛА впали поряд із проїжджою частиною на одній з вулиць міста. Він уточнив, що над регіоном вночі було збито чотирьох українських безпілотників. При цьому нібито постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

Навіщо українські дрони атакують Росію

Главред писав, що на думку редактора служби UkraineAlert Пітера Дікінсона, ЗСУ шукають можливості для максимізації втрат противника. Саме тому українські військові завдають армії РФ нищівних втрат на фронті та, водночас, посилюють удари вглиб Росії, що погіршує стан економіки РФ. Саме це і може примусити Путіна діяти дипломатично та нарешті сісти за стіл переговорів.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 29 жовтня Росію атакували невідомі дрони. Зокрема була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл" в Ульяновській області РФ.

Напередодні безпілотники атакували кілька регіонів РФ, в тому числі і Москву. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дрони.

Згодом мер Москви Сергій Собянін підтвердив інцидент, зазначивши, що протиповітряна оборона нібито "відбиває атаки". За його словами, раніше ППО знищила повітряну ціль, яка рухалася в напрямку міста.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

