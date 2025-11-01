ЗСУ просунулися на п'яти напрямках фронту, а ворог 'топчеться' на одному - ISW

Ситуація на фронті помітно змінилася за короткий час.

Як змінилася ситуація на ключових напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: карта ISW, facebook.com/GeneralStaff.ua/about?locale=uk_UA

Що повідомили аналітики:

Сили оборони України просуваються у Донецькій області

Російські спроби проникнення в Покровськ не змінили лінію фронту

Ворог має успіх лише на одному напрямку

Українські підрозділи попри тиск зі сторони противника та постійні спроби армії країни-агресорки Росії прорвати оборону на Донеччині, за останні кілька днів просунулися одразу на п'яти напрямках.

В той же час, як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), переважаючі сили противника змогли прорватися вперед лише на одній ділянці фронту.

Де українські військові мають успіх

Геолокаційні кадри від 30 жовтня свідчать про те, що українські військові утримали позиції або просунулися на Куп'янському напрямку, а саме у східній частині населеного пункту Курилівка. В цьому районі раніше, згідно зі свідченнями російських джерел, була присутня армія РФ.

Також утримання позицій, або просування ЗСУ зафіксовано у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні дані підтверджують присутність українських сил там, де за ствердженням росіян були лише їхні підрозділи.

Згідно з геолокаційними кадрами від 31 жовтня, українські сили почали утримувати позиції на південний захід від Горіхового на Новопавлівському напрямку, а військовий аналітик Костянтин Машовець заявив про відбиття українськими силами села Дорожнє, що біля Добропілля. Однак в ISW зазначиди, що це могло статися раніше, ніж за останню добу.

Окрім цього ЗСУ незначно просунулися під час нещодавніх контратак на північ від Покровська та у східній частині Родинського. Українським військовим також вдається завдавати ударів по російських позиціях в районі села Ріг після, як стверджують аналітики, диверсійного проникнення.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Де зафіксовано просування окупантів

Аналітики, посилаючись на Машовця, стверджують, що російським силам нещодавно вдалося захопити населений пункт Володимирівка, що на південний захід від Дружківки.

Водночас тривають спроби проникнення армії РФ у Покровськ і на схід від сусіднього Мирнограда. Однак в ISW стверджують, що російські операції з проникнення не змінили лінію контролю території та передній край бойових дій.

Що Росія робить для захоплення Покровська - думка експерта

Главред писав, що військовий експерт Кирило Сазонов заявив, що найближчими місяцями битва за Покровськ і Мирноград на Донеччині буде однією з найзапекліших.

А все тому, що російські війська перекинули до Покровська додаткові підрозділи, що свідчить про пріоритетність цього напрямку для ворога. Було перекинуто близько 10 тисяч резервів для армії РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами главкома Олександра Сирського, на фронті зростає концентрація ворожих дронів, унаслідок чого зона ураження збільшилася до 20 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що ситуація у місті Покровськ, що Донецькій області, складна, але суттєвих змін немає. Українські захисники, за словами президента Зеленського, потроху знищують окупантів.

Напередодні стало відомо, що російська армія зазнає значних втрат на Лиманському напрямку, понад 12 солдатів щодня, продовжуючи безуспішні штурми.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

