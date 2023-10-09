'Все дуже серйозно': Росія готується відновити випробування ядерної зброї - Reuters

Росія прокладає шлях до проведення ядерних випробувань, крок, який різко посилить напруженість із Заходом.

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Росія може почати випробування із ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Минулого тижня президент країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що російський парламент має розглянути питання про відкликання Москвою ратифікації Договору про всеосяжну заборону випробувань 1996 року (CTBT).

Цей документ забороняє випробування з використанням ядерних вибухів. Лідери парламенту мали обговорити це питання в понеділок, передає Reuters.

Як повідомили у виданні деякі західні аналітики безпеки, що бачать зростаючу ймовірність російського випробування, хоча Путін сказав, що метою було лише відобразити позицію Сполучених Штатів, які підписали, але не ратифікували договір.

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"Проведення російських ядерних випробувань явно зараз дуже серйозно. Я не думаю, що це впевненість, але це не повинно нікого дивувати, якщо це станеться", - сказав Джеймс Ектон, співдиректор програми ядерної політики в Карнегі.

Колишній радянський і російський дипломат Микола Соков пішов далі, заявивши, що російські ядерні випробування означатимуть дуже серйозну ескалацію в напрямку фактичного використання атомної зброї.

З цієї причини, сказав Соков, він не очікує, що Росія проводитиме випробування на цьому етапі. Швидше, за його словами, скасування ратифікації було б політичним кроком і частиною ширшого перегляду зобов’язань Москви щодо безпеки, щоб усунути видимий дисбаланс і "зрівняти умови" зі Сполученими Штатами.

"На даний момент я вважаю ядерне випробування малоймовірним, але ситуація дуже напружена, і ескалація неможлива", - сказав Соков, нині старший науковий співробітник Віденського центру роззброєння та нерозповсюдження.

Нагадаємо, що Симоньян закликає підірвати ядерну бомбу над Сибіром. Симоньян пропонує піти на таке божевілля просто "на зло" країнам Заходу або ж у надії залякати їх своєю неадекватною поведінкою.

Данілов розповів про загрозу ядерної атаки РФ: та пояснив, коли Кремль може завдати удару. Ядерний шантаж Кремля буде залишатися простим блефом до тих пір, поки інші країни не стануть піддаватися такому шантажу.

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