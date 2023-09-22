РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах: CNN дізналися деталі

Країна-окупант Росія, США і Китай, згідно з супутниковими знімками, побудували нові об'єкти і прорили додаткові тунелі на своїх ядерних полігонах. Аналітики не виключають, що держави можуть відновити ядерні випробування.
Як повідомляє CNN, поки що немає жодних вагомих доказів того, що Росія, Китай і США проводять підготовку до нових ядерних випробувань, але при цьому супутникові знімки показують розширення трьох ядерних полігонів протягом декількох років:
- На полігоні в дальньо-Західному регіоні Сіньцзян, який експлуатує КНР;
- Полігоні на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, який використовується РФ;
- Полігоні в пустелі Невада, де працюють США.
Експерти не виключають відновлення ядерних випробувань
На думку ад'юнкт-професора Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна Джеффрі Льюїс, супутникові знімки, які зробили протягом 3-5 останніх років, показують, що на полігонах прориті нові тунелі під горами, дороги і побудовані сховища. Зафіксовано й рух транспортних засобів на таких об'єктах.
"Ми бачимо дуже багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - допустив Льюїс.
Відзначимо, що після Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, жодна з країн не відновлювала ядерні випробування. Втім, Китай і США, незважаючи на підписання договору, так його і не ратифікували.
"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і США, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, але і в підготовку видів діяльності, які були б необхідні для проведення випробувань", - вважає полковник ВПС США у відставці Сердрік Лейтон.
Аналітики також вважають, що розширення полігонів може призвести до нової гонки з модернізації інфраструктури, спрямованої на випробування ядерних озброєнь. Особливо в ситуації, коли присутня глибока недовіра між Штатами і двома авторитарними державами – Китаєм і Росією.
Росія вийшла з ядерного договору
Країна-агресор Росія і США в квітні 2010 року підписали третій договір про стратегічні наступальні озброєння, який передбачав скорочення ядерних арсеналів Москви і Вашингтона. До цього аналогічні угоди підписувалися в 1991 і 2022 році.
У лютому 2021 року США продовжили термін дії договору СНО-III з Росією.
21 лютого 2023 року російський директор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
"Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю, не виходить з договору, ні, а саме призупиняє свою участь", - сказав Путін і підкреслив, що Росія повинна бути готова до випробування ядерної зброї за необхідності.
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