РФ, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах: CNN дізналися деталі

Аналітики в США не виключають, що Китай, Росія і Сполучені Штати можуть вести підготовку до нових випробувань, пов'язаних з ядерними озброєннями.

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Росія, Китай і США модернізують свої ядерні полігони - CNN / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, Офіс президента

Країна-окупант Росія, США і Китай, згідно з супутниковими знімками, побудували нові об'єкти і прорили додаткові тунелі на своїх ядерних полігонах. Аналітики не виключають, що держави можуть відновити ядерні випробування.

Як повідомляє CNN, поки що немає жодних вагомих доказів того, що Росія, Китай і США проводять підготовку до нових ядерних випробувань, але при цьому супутникові знімки показують розширення трьох ядерних полігонів протягом декількох років:

На полігоні в дальньо-Західному регіоні Сіньцзян, який експлуатує КНР;

Полігоні на архіпелазі в Північному Льодовитому океані, який використовується РФ;

Полігоні в пустелі Невада, де працюють США.

Експерти не виключають відновлення ядерних випробувань

На думку ад'юнкт-професора Центру досліджень з питань нерозповсюдження Джеймса Мартіна Джеффрі Льюїс, супутникові знімки, які зробили протягом 3-5 останніх років, показують, що на полігонах прориті нові тунелі під горами, дороги і побудовані сховища. Зафіксовано й рух транспортних засобів на таких об'єктах.

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"Ми бачимо дуже багато натяків на те, що Росія, Китай і Сполучені Штати можуть відновити ядерні випробування", - допустив Льюїс.

Відзначимо, що після Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року, жодна з країн не відновлювала ядерні випробування. Втім, Китай і США, незважаючи на підписання договору, так його і не ратифікували.

"Цілком очевидно, що всі три країни, Росія, Китай і США, вклали багато часу, зусиль і грошей не тільки в модернізацію своїх ядерних арсеналів, але і в підготовку видів діяльності, які були б необхідні для проведення випробувань", - вважає полковник ВПС США у відставці Сердрік Лейтон.

Аналітики також вважають, що розширення полігонів може призвести до нової гонки з модернізації інфраструктури, спрямованої на випробування ядерних озброєнь. Особливо в ситуації, коли присутня глибока недовіра між Штатами і двома авторитарними державами – Китаєм і Росією.

Росія вийшла з ядерного договору

Країна-агресор Росія і США в квітні 2010 року підписали третій договір про стратегічні наступальні озброєння, який передбачав скорочення ядерних арсеналів Москви і Вашингтона. До цього аналогічні угоди підписувалися в 1991 і 2022 році.

У лютому 2021 року США продовжили термін дії договору СНО-III з Росією.

21 лютого 2023 року російський директор Володимир Путін заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

"Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю, не виходить з договору, ні, а саме призупиняє свою участь", - сказав Путін і підкреслив, що Росія повинна бути готова до випробування ядерної зброї за необхідності.

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