"До початку літа" : у Британії назвали терміни передачі Україні танків Challenger 2

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що Україна може отримати британські танки вже ближче до Великодня.

Україна отримає танки Challenger 2 до літа / defenceimagery.mod.uk

Україна очікує на передачу необхідних західних танків. Британія може передати свої Challenger 2 до початку літа. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє Sky News.

"Це (поставка в Україну танків - Главред) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня", - сказав Бен Уоллес.

Варто зазначити, що цього року Британія відзначатиме Великдень у квітні.

Судячи з усього, українські військові почнуть навчання значно раніше. Однак у Британії вирішили залишити в секреті графік навчання. Це було зроблено з метою безпеки. Українських захисників навчать керувати танками і лише потім передуть до ведення бою в строю.

Танк Challenger 2 - що про нього відомо Challenger 2 ("Суперник") - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Бойова маса - 75 тонн, екіпаж 4 людини. Озброєння: гармата 120-мм L30E4;

довжина ствола, калібрів 55;

боєкомплект гармати 52;

приціли: комбінований стабілізований SAGEM з вбудованим лазерним далекоміром, нічний тепловізорний, телескопічний монокулярний, перископічний панорамний стабілізований;

кулемети: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм l37a2. Танки Челленджер 2 застосовувалися при веденні бойових дій в Косовому та Іраку. У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великої Британії.

Передача танків Україні

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

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