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"Ми отримаємо все": у Зеленського назвали терміни поставки танків в Україну

30 січня 2023, 21:17
У ЗСУ є певні танкові можливості, крім тих, які нададуть партнери, каже Подоляк.
Подоляк, танки
Подоляк / Вікіпедія, ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в уряду є конкретні встановлені дати, коли Збройним силам України знадобляться Західні танки.

В ефірі телемарафону Подоляк зазначив, що до цих дат військова допомога від партнерів і союзників надійде в Україну.

"У нас є конкретні дати, коли нам потрібні ці танки, і вони до цих дат будуть у нас", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Україна отримає все, що потрібно в повному обсязі, в той момент коли озброєння знадобиться ЗСУ.

"До моменту початку певних дій, в яких братимуть участь сформовані нові танкові штурмові бригади, ми будемо постійно читати, що ті чи інші партнери нам "дадуть зброю в 2030 році", тому що з приходом Герасимова гібридний компонент російської "СВО" тільки підвищився... Тому давайте так: ми отримаємо все, що нам потрібно в тому обсязі, в якому потрібно, в той момент, коли це буде потрібно ЗСУ", - розповів він.

За його словами, у ЗСУ є певні танкові можливості, крім тих, які нададуть партнери.

"Але все буде в рамках логістичних домовленостей, які зараз обговорюються", - додав він.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня оголосив, що уряд Німеччини прийняв рішення поставити Україні танки Leopard 2.

Крім того, Берлін дозволить третім країнам передавати німецькі Leopard іншим державам. Завдяки цьому Україна зможе отримати ці танки.

За даними німецького видання Spiegel, Захід передає Україні близько 80 танків Leopard. Це два батальйони по 40 одиниць техніки.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Україна отримає Leopard 2 приблизно через 3 місяці.

Він підтвердив інформацію про передачу двох батальйонів танків. Перші 14 одиниць Leopard 2A6 повинні бути швидко підготовлені для відправки Україні.

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