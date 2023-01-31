Росія посилює військо та готується до наступу на Донбасі – ISW

Наступ російських окупантів найближчими місяцями є найімовірнішим варіантом розвитку подій, вважають аналітики.

РФ створює умови для початку наступу в Луганській області в найближчі місяці / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія, ймовірно, задіяла ще не всі резерви та посилює своє військо на Донбасі, готуючись до наступу, йдеться у свіжому звіті Інституту вивченні війни (ISW). На думку аналітиків, наступ в найближчі місяці є найімовірнішим варіантом розвитку подій.

Експерти нагадали, що секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що Росія готується до мирних переговорів. За словами генсека Альянсу, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю і боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва й партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Столтенберг підкреслив, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

Заяви Столтенберга і Тимочка підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.

Водночас російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу РФ, і Росія задіяла ще не всі резерви для нього.

Наступ Росії

Росія ймовірно готує вирішальний наступ на Донбасі та намагається перешкодити Україні повернути собі ініціативу. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що країна-агресорка може спробувати провести кілька етапів наступальних операцій, кульмінацією яких стане повне захоплення Донецької та Луганської областей. Ці етапи, найімовірніше, вимагатимуть від шести до 12 місяців, проте малоймовірно, що окупанти зможуть утримати позиції.

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, мова йде про північ (райони Білгородської області), південь (окупована частина Запорізької області). Також спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати активнігим вже до березня.

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