Поразка РФ і звільнення України: в ISW розповіли, як західні танки змінять хід війни

Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті, через те, що Захід затримував поставки зброї.

Аналітики розповіли, як вплине на хід війни надання Заходом танків Україні / Колаж Bundeswehr, Вікіпедія

Бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки російській окупаційній армії та звільнити українську територію.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Експерти зазначають, що захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті, шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь і предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступальних операцій.

У свою чергу американські ЗМІ заявили, що в Адміністрації президента США Джо Байдена готуються відправити "значну кількість" танків Abrams M1 в Україну. Білий дім може оголосити про постачання техніки вже найближчим часом.

Водночас наголошується, що федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц все ж таки ухвалив рішення про постачання в Україну щонайменше однієї танкової роти (14 танків) основних бойових танків Leopard 2. Терміни їхньої поставки не уточнюються.

Також танки Leopard 2 відправить в українську армію Польща. При цьому міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запевнила, що Берлін не буде втручатися, якщо Польща захоче відправити свої танки Leopard 2 Україні.

Поставки танків Україні

Україна розраховує отримати 100 танків Leopard 2 з 12 країн, щойно Німеччина дасть дозвіл на реекспорт. Такі домовленості були досягнуті на зустрічі в Рамштайні 20 січня.

Німецьке видання Spiegel 24 січня повідомило, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц через місяці коливань ухвалив рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Києву відправлять щонаменше роту таких танків. Крім того, Берлін дозволить іншим країнам постачати Україні Leopard 2.

У Пентагоні поки не анонсують передачу танків Abrams Україні. Як заявив бригадний генерал США Патрік Райдер, тривають дискусії про потреби України в середньо і довгостроковій перспективі. При цьому спікер Міноборони США не підтвердив, чи надішлють США танки M1 Abrams.

14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

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