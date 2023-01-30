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Танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року – WP

30 січня 2023, 08:55
Вашингтон передасть Збройним силам України 31 танк.
Танк Abrams М1А2
Танк Abrams М1А2 для України будуть побудовані без броні зі збідненого урану / Фото Вікіпедія

Американські бойові танки Abrams М1А2 можуть бути доставлені в Україну в кінці 2023 року або навіть на початку 2024-го.

Як йдеться в матеріалі видання The Washington Post, Вашингтон передасть Збройним силам України 31 танк.

Українська армія отримає цю техніку не із запасів Пентагону. США використовує для цього програму USAI – тобто закупить танки Abrams у промисловості.

"Вони будуть побудовані без броні зі збідненого урану і будуть доставлені в кінці цього року або наступного року", – йдеться у матеріалі.

Федеральна політика держави забороняє експортувати Abrams із засекреченими комплектами броні. Вашингтон позбавить військову техніку цього секретного "рецепту" захисту, перш ніж продавати її іншим державам.

Танки Abrams для України

Президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону. Разом з танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових і нададуть запчастини.

За словами координатора Білого дому зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, німецькі танки Leopard 2 опиняться на території України швидше, ніж американські Abrams. Втім, конкретні дати поки що невідомі.

Кірбі також заявив, що пройде багато місяців, перш ніж Україна отримає танки Abrams. За словами чиновника, адміністрація Джо Байдена "не збирається витрачати час даремно" і почне тренування українських військових, а також налагодження ліній забезпечення (для того, щоб армія України була готова використовувати танки Abrams).

Репортер Foreign Policy в Пентагоні Джек Детч повідомляв, що Україна в рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів крім танків Abrams отримає снаряди 120 мм, 8 тактичних машин, машини підтримки, а також засоби для реалізації технічного обслуговування.

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